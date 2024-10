Chanceler italiano visitará Israel e Palestina na próxima semana

ROMA, 17 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou nesta quinta-feira (17) que viajará para Israel e Palestina na próxima segunda (21).

A informação foi confirmada na sede da Farnesina, em Roma, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio, principalmente após os ataques de Israel contra as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

Durante coletiva de imprensa, Tajani lembrou que a Itália acredita que a solução para a estabilidade no Oriente Médio é "o reconhecimento mútuo dos dois Estados" de Israel e da Palestina.

O anúncio da visita também é feito no momento em que as Forças de Defesa israelense (FDI) acreditam ter matado o líder do Hamas Yahya Sinwar, junto com outros dois integrantes do grupo, durante uma ofensiva na Faixa de Gaza.

"Parece que o líder militar do Hamas 'Sinwar' foi morto e acredito que, deste ponto de vista, Israel pode ter levado adiante a sua ação de autodefesa contra os terroristas do Hamas", afirmou ele.

Além disso, o chanceler italiano disse esperar que a morte do líder do Hamas possa levar a um cessar-fogo no enclave palestino. (ANSA).

