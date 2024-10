Equipe econômica está redesenhando vale-gás para apresentar a Lula, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que o programa do governo de vale-gás para famílias carentes está sendo redesenhado pela equipe econômica e será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que ele retornar de viagem à cúpula dos Brics na Rússia, que acontece na próxima semana.

O projeto proposto pelo governo no fim de agosto previa alterar o auxílio-gás para permitir o repasse de recursos da exploração de petróleo no pré-sal diretamente para a Caixa Econômica Federal, que seria responsável pelos pagamentos dos benefícios.

O modelo tiraria o custo do programa do Orçamento, o que especialistas apontaram como uma manobra para contornar regras fiscais, colocando em risco a credibilidade das contas do governo.

"Nós estamos redesenhando o programa e vamos submeter ao presidente oportunamente", disse Haddad em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto após reunião com Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Haddad também afirmou que tem conversado com Lula sobre o desenho futuro do arcabouço fiscal e apontou que a longevidade da regra fiscal é uma preocupação do governo.

De acordo com o ministro, a área econômica tem as mesmas preocupações sobre a dinâmica futura do arcabouço que já foram apontadas anteriormente e submeterá para avaliação de Lula um desenho do que as pastas consideram ser o melhor para a regra fiscal no futuro próximo.

"O que a gente está querendo fazer é garantir que o arcabouço tenha uma vida longa. O arcabouço tem que ter vida longa", afirmou. "Todo mundo que olhava o teto de gastos sabia que ele teria vida curta. Nós não podemos deixar acontecer com o arcabouço fiscal o que aconteceu com o teto de gastos."

Segundo Haddad, é também quase um consenso que as perspectivas para a economia brasileira são animadoras, desde que o governo se mantenha na agenda que defende desde antes da posse.

(Por Victor Borges; edição de Alexandre Caverni e Pedro Fonseca)