LG, Philips, Samsung e TCL: o que a TV de cada marca tem de diferente?

Ao comparar TVs de marcas diferentes, o consumidor começa a perceber que alguns recursos bacanas são exclusivos de um determinado fabricante. E, dependendo do caso, essa função a mais pode ser decisiva na hora da compra.

Cada marca tem seus diferenciais para chamar a atenção do público. Pode ser um controle remoto que aceite comandos de voz, algo raro em TVs de 32 polegadas; ou que funcione sem pilhas, poupando o bolso e o meio ambiente. E a boa notícia é que dá para achar diferenciais interessantes em TVs de todos os tamanhos, com preços a partir de R$ 1.000.

Controle remoto com comando de voz

Ter um controle remoto que aceita comandos de voz é algo bem útil e prático para buscar filmes e séries nos serviços de streaming. Com isso, você se livra da tarefa chata e demorada de caçar cada letra para formar o nome das atrações.

É o tipo de recurso que realmente vale a pena, porque melhora muito a experiência smart. Roberto Mattos, diretor da Audio Excellence, empresa que instala equipamentos de áudio e vídeo há 30 anos.

As TVs de 32 polegadas das marcas Philips e TCL já oferecem controle remoto com comandos de voz via Google Assistente.

A primeira adota o sistema Google TV até nas telas de menor tamanho. Evolução do Android, essa opção é mais eficiente para agrupar e sugerir conteúdos de vários serviços ao mesmo tempo.

Já a TCL aposta na resolução Full-HD, outro diferencial nessa categoria.

Tecnologia Ambilight, que projeta luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente);

Quatro entradas HDMI 2.1 (para games), taxa de atualização de 60 Hz e conectividade Bluetooth;

Compatível com Dolby Vision e Dolby Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos que adotem essas tecnologias.

Resolução Full HD, pouco comum nesta faixa de preço;

Sistema operacional Android 11;

Duas entradas HDMI 2.0, taxa de atualização de 60 Hz, Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e wi-fi 2.4/5 GHz;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Jogos na TV, sem videogame

As TVs da Samsung também oferecem alguns recursos e parcerias ainda exclusivas. Só pelo Gaming Hub da plataforma smart desse fabricante, por exemplo, é possível acessar jogos do Xbox, através de assinatura do Xbox Game Pass, sem precisar conectar o console ao televisor.

O resultado pode variar conforme a qualidade da conexão com a internet, que precisa ser estável e rápida para garantir baixa latência e uma boa jogabilidade. Vale destacar que jogadores em busca de mais responsividade e gráficos de alta qualidade podem preferir o uso do console tradicional, que oferece uma experiência mais robusta. JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM



A marca também é a única a oferecer controle remoto sem pilhas. O SolarCell, que pode ser recarregado por energia solar, luz ambiente e ondas de radiofrequência, acompanha quase todos os modelos à venda.

Processador com AI, que economiza energia;

Roda o sistema operacional Tizen, oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados;

Três entradas HDMI 2.1, taxa de atualização de 60 Hz com opção de tela super ultrawide, menu de jogos e plataforma Gaming Hub, que permite jogar pela TV, através dos serviços Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, sem precisar de console;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

TV com atualizações e luzes na parede

As TVs de 2024 da LG também trazem uma novidade. São as primeiras com webOS Re:New Program, que dá direito a quatro atualizações da plataforma smart do fabricante em cinco anos. Isso evita que o sistema operacional fique ultrapassado antes do tempo.

Mas há casos em que o consumidor precisa ficar atento para não jogar o investimento pelo ralo. As TVs Ambilight, da Philips, como no exemplo citado acima, são as únicas com luzes de LED atrás da tela, que iluminam a parede com as cores predominantes na imagem.

Para que o recurso funcione bem, o aparelho não pode ser instalado em qualquer local.

A dica é fugir das cores escuras, já que o efeito é reforçado em paredes e painéis de cor clara. Roberto Mattos

Tecnologia Nanocell, que proporciona maior volume e pureza de cores;

Processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem;

Com webOS Re:New Program, que dá direito a atualizações do sistema operacional por cinco anos;

Três entradas HDMI 2.0, taxa de atualização de 60 Hz, painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e conectividade Bluetooth;

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ AI e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay 2.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.