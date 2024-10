Sem pele pegajosa e cheiro forte: o que gostei no protetor solar da Nivea

Se existe um item que não pode faltar em nossos cuidados com a pele, é o protetor solar. Recomendado para uso diário pelos dermatologistas, ele protege dos danos causados pela exposição ao sol e diminui as chances de desenvolver câncer de pele.

Há seis meses, em busca de uma opção que não deixasse meu rosto pegajoso, conheci o Nivea Sun Facial FPS 70 Toque Seco Antissinais. O produto promete alta proteção, sensação não oleosa e controle de brilho. A seguir, conto a minha experiência com esse protetor.

O que gostei

Alta proteção. Eu tenho verdadeiro pavor de queimar a pele ou ficar com manchas, então o Nivea Sun facial tem sido um ótimo aliado. Ele tem fator de proteção 70 e atua contra as radiações UVA e UVB.

Toque seco. Esse protetor não deixa o rosto com aspecto grudento e pegajoso. Sua textura é líquida, levinha e não oleosa. Ao ser espalhado, é bem absorvido pela pele.

Cheiro. O protetor solar facial da Nivea não tem aquele aroma forte, característico de muitos protetores. O cheiro é bem suave, agradável e se dissipa rapidamente depois de aplicado.

Tamanho. Dá para levar para qualquer lugar, na bolsa, mochila ou nécessaire.

Pontos de atenção

Preço. Protetores com FPS maiores costumam ser mais caros, mas, pela alta proteção que esse proporciona, acho que vale o custo-benefício.

Rendimento. A embalagem vem com 40 ml e essa quantidade não rende mais que um mês e meio, sobretudo se usar diariamente e reaplicá-lo ao longo do dia, como é o recomendado para garantir a efetividade.

Brilho. O produto promete controle de brilho, mas notei que em ambientes externos ou quando ele se mistura com suor, meu rosto ainda fica um pouco brilhante.

O que mudou para mim?

Diferentemente de outros protetores que eu já usei, a pele não fica pegajosa. O cheirinho suave também deixou mais agradável a minha experiência de usar protetor regularmente.

Quem pode gostar

Indico o produto para quem deseja uma proteção elevada contra os raios UVA/UVB, não gosta daquele cheiro mais forte de muitos protetores e tem dificuldade em achar versões para o rosto com textura não oleosa.

Vale também para aqueles que querem ter um protetor sempre à mão, pois é fácil de carregar por aí e ainda cabe no bolso.

Cuidados ao usar protetor solar

Escolher um modelo que atue contra os raios UVA e UVB. Os primeiros causam manchas e rugas, os segundos são responsáveis pela vermelhidão e queimaduras. Ambos podem favorecer o surgimento de câncer de pele.

O fator de proteção solar (FPS) deve ser de no mínimo 30. Quanto maior o número, maior a proteção. Por serem mais vulneráveis a queimaduras, pessoas de pele mais clara devem optar por um FPS maior.

Aplicar no rosto e pescoço o equivalente a 1 colher de chá. Na prática, isso significa passar o protetor uma vez e logo em seguida aplicar uma segunda camada, assim você garante uma proteção eficaz.

Passar o protetor 30 minutos antes da exposição e reaplicar a cada duas horas. Use diariamente, mesmo em dias nublados e quando não estiver exposto diretamente ao sol

Por que é importante usar o protetor

Evita queimaduras;

Previne manchas e envelhecimento precoce da pele;

Reduz risco de aparecimento de câncer de pele, tipo mais comum da doença no Brasil.

*Com informações de matérias publicadas em 05/01/2023 e 24/02/2024.

