Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morre em Buenos Aires após cair de uma sacada

(Reuters) - O ex-vocalista do One Direction Liam Payne morreu do lado de fora de um hotel em Buenos Aires, confirmou a polícia local nesta quarta-feira, dizendo que o músico britânico de 31 anos foi encontrado morto depois de cair da sacada do terceiro andar de seu quarto de hotel.

Em um comunicado, a polícia da capital argentina disse que foi chamada ao hotel no bairro de Palermo, onde foi notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool"

As equipes de emergência confirmaram a morte do cantor, que teria sido encontrado no pátio interno do hotel.

"Nossos corações estão absolutamente partidos e desejamos muita luz e força para sua família e entes queridos", escreveu a filial latino-americana da MTV em um post na plataforma de mídia social X.

Payne alcançou fama mundial como integrante da banda pop One Direction, que se desfez há alguns anos, ao lado de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

A boy band teve seu início depois de terminar em terceiro lugar na versão britânica do programa de competição musical X Factor em 2010, mas o grupo se separou em 2016, conforme seus membros seguiram diferentes projetos, inclusive carreiras solo.

A veículo local Todo Noticias TV entrevistou Hernan Palazzo, que trabalha perto do hotel no bairro de Palermo, que disse: "O bairro está muito abalado... Há muita polícia, alguns fãs chegando. É muito triste".

Em outubro, Payne compareceu ao show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires. O músico falava abertamente na mídia sobre sua luta contra o vício e sobre o tempo que passou em uma clínica de reabilitação.

Mais cedo nesta quarta-feira, Payne postou no Snapchat sobre sua viagem à Argentina, falando sobre andar a cavalo, jogar polo e sobre a expectativa de voltar para casa para ver seu cachorro.

"Está um dia lindo aqui na Argentina", disse ele no vídeo.

(Reportagem de Brendan O'Boyle e Sarah Morland)

C