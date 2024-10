Caminhão-tanque explode na Nigéria e deixa ao menos 94 mortos

Por Camillus Eboh e Ahmed Kingimi

(Reuters) - Um caminhão-tanque de combustível bateu e explodiu no Estado de Jigawa, no norte da Nigéria, na noite de terça-feira, depois que o motorista perdeu o controle do veículo, deixando pelo menos 94 pessoas mortas e ferindo outras 50, disse um porta-voz da polícia nesta quarta-feira.

O incidente ocorreu na cidade de Majia, na área do governo local de Taura, cerca de 530 quilômetros ao norte da capital Abuja, afirmou o porta-voz do Comando da Polícia do Estado de Jigawa, Lawan Shiisu Adam, à Reuters por telefone.

As vítimas eram moradores locais que haviam se reunido para coletar combustível do caminhão-tanque após o acidente. Os feridos foram levados para hospitais nas cidades de Ringim e Hadejia, onde estavam sendo tratados, disse Adam.

Um enterro coletivo seria realizado no final do dia, segundo ele.

Muitas estradas na Nigéria, o país mais populoso da África, são mal conservadas e cheias de buracos, causando acidentes que tiram dezenas de vidas todos os anos.

No mês passado, pelo menos 48 pessoas morreram na região centro-norte da Nigéria quando um caminhão-tanque de combustível explodiu após colidir com outro caminhão que transportava viajantes e gado, envolvendo outros veículos também no incêndio.