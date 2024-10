Biden anuncia US$425 milhões em ajuda militar para Ucrânia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira sobre os esforços para aumentar a assistência de segurança à Ucrânia e anunciou um novo pacote de ajuda militar de 425 milhões de dólares, informou a Casa Branca.

O pacote de segurança para a Ucrânia inclui capacidade de defesa aérea, munições ar-terra, veículos blindados e munições críticas, disse a Casa Branca em um comunicado.

Zelenskiy, escrevendo no Telegram, expressou gratidão a Biden, ambos os partidos do Congresso e o povo norte-americano pelo novo pacote e disse que falou com Biden sobre o "plano de vitória" de cinco pontos de Kiev que ele apresentou ao Parlamento nesta quarta-feira.

"Propus considerar a possibilidade de produção conjunta de armas", afirmou ele. "Também discutimos a importância de treinamento adicional para soldados ucranianos."

A Ucrânia, disse ele, agradece aos Estados Unidos "por sua prontidão em ajudar a Ucrânia a fortalecer suas posições para obrigar a Rússia a uma diplomacia honesta."

