Vendas da LVMH caem 3% com piora em demanda chinesa

Por Mimosa Spencer e Dominique Patton

PARIS (Reuters) - A gigante francesa do luxo LVMH divulgou nesta terça-feira uma queda de 3% nas vendas do terceiro trimestre, em desempenho pior que o esperado que marca o primeiro recuo no faturamento desde a pandemia.

A companhia afirmou que a queda ocorreu diante do enfraquecimento da demanda na China e no Japão.

O maior grupo de luxo do mundo gerou 19,08 bilhões de euros em receita nos três meses encerrados em setembro, uma queda de 3% sobre um ano antes. O número não atingiu a estimativa de consenso de crescimento de 2% citada pelo Barclays.

O grupo ficou "gravemente" abaixo das expectativas, com "falhas em todos os setores", disse Luca Solca, analista da Bernstein.

O relatório de vendas, o primeiro do trimestre das grandes empresas de luxo, vem depois de uma montanha-russa para as ações do setor nas últimas semanas, já que as medidas de estímulo na China alimentaram brevemente as esperanças de investidores sobre uma recuperação.

A confiança do consumidor chinês caiu para os níveis mais baixos desde a pandemia, disse o diretor financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guiony, embora tenha acrescentado que a empresa ainda acredita no futuro do mercado.

A divisão de moda e artigos de couro, que abriga as marcas Louis Vuitton e Dior, registrou um declínio nas vendas de 5%, bem abaixo das expectativas de consenso de crescimento de 4%, e a primeira queda para o negócio desde 2020.

"A divisão de moda registrou uma ligeira melhora com europeus e americanos, mas um desempenho pior com chineses e japoneses", disse Guiony.

A moda e os artigos de couro compreendem quase metade da receita da LVMH e quase três quartos de seu lucro recorrente.

Na Ásia - excluindo o Japão - do qual o mercado chinês é uma parcela dominante, o declínio das vendas piorou para 16%, em comparação com a queda de 14% no trimestre anterior.

Uma onda de consumo pós-pandemia perdeu força no ano passado e a crise imobiliária da China pesou sobre a confiança dos consumidores. As esperanças de que as medidas de estímulo do governo chinês possam reacender rapidamente o entusiasmo pelas mercadorias de luxo ainda não se concretizaram.

No Japão, a LVMH disse que o crescimento diminuiu drasticamente para 20%, em comparação com o salto de 57% do trimestre anterior, devido ao iene mais forte.