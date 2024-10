Líbano diz ter obtido garantias dos EUA sobre ataques de Israel

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O premiê do Líbano, Najib Mikati, afirmou ter recebido garantias dos Estados Unidos a respeito de uma "redução do nível da escalada" das forças de Israel em Beirute e nos subúrbios ao sul da capital.

A declaração foi dada durante entrevista ao canal de notícias Al Jazeera, que foi republicada pela imprensa israelense e libanesa.

No âmbito diplomático, Mikati destacou que "houve tentativas por parte do Conselho de Segurança da ONU de decretar um cessar-fogo, mas que ainda não foi possível concretizá-las".

Em outra entrevista, desta vez à agência AFP, o primeiro-ministro disse que pretende reforçar o contingente militar no sul do Líbano, alvo de incursões de Israel, assim que acontecer a trégua - essa parte do país é reduto do grupo xiita Hezbollah.

"Atualmente, temos 4,5 mil soldados no sul do país e queremos aumentá-los a um número entre 7 mil e 11 mil", comentou Mikati, que também informou que o governo "reforçou a segurança no aeroporto de Beirute a fim de eliminar qualquer pretexto de ataque israelense", devido à proximidade do local a um bastião do Hezbollah.

Deflagrado na esteira da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, o atual conflito entre Israel e o grupo xiita já deixou mais de 2 mil mortos no Líbano em pouco menos de um mês. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.