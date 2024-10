UOL e Folha sabatinam Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição em BH

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), será sabatinado nesta terça-feira (15), às 15h15, no ciclo de entrevistas promovido pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo para o segundo turno das eleições.

Noman, que disputa o segundo turno com Bruno Engler (PL) será o primeiro entrevistado. Na próxima sexta-feira (18), o deputado estadual será sabatinado a partir das 15h.

Você também pode conferir a sabatina com Noman realizada em junho, antes do primeiro turno. Engler também foi convidado na época, mas cancelou sua participação.

O prefeito, de 77 anos, foi ao segundo turno registrando 26,54% (336.442) dos votos válidos na primeira etapa. Ficou atrás de Engler, 27, que conseguiu 34,38% (435.853).

Noman é economista de formação e teve passagem pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), além de cargos de confiança no governo de Minas Gerais no passado.

O atual prefeito aparece à frente de Engler na primeira pesquisa Datafolha divulgada no segundo turno, com 48% das intenções de voto. O candidato do PL foi citado por 41% dos eleitores. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, tem margem de erro de três pontos percentuais, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-09634/2024.

A sabatina de Noman será conduzida pela colunista Raquel Landim e pelo repórter Wanderley Preite Sobrinho, ambos do UOL, e pelo repórter Ranier Bragon, da Folha.