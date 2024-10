Ministros da UE chegam a acordo sobre posição de negociação na COP29

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia chegaram a um acordo sobre a posição de negociação do bloco antes da COP 29, a cúpula climática das Nações Unidas, que será realizada no Azerbaijão no mês que vem, informou comunicado do conselho.

Os negociadores se reunirão em Baku de 11 a 22 de novembro para discutir uma nova meta de financiamento climático para substituir o atual compromisso das nações ricas de fornecer 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento. Os ministros se reuniram em Luxemburgo nesta segunda-feira para elaborar a versão final de sua posição.

Países vulneráveis e em desenvolvimento querem uma meta de financiamento muito maior, mas a UE e o Canadá consideram "irrealista" um grande salto no financiamento público.

O conselho destacou em sua declaração que "o investimento privado terá que fornecer a maior parte do investimento necessário para a transição verde".

O negociador-chefe da presidência da COP29 disse nesta segunda-feira que o volume necessário está na casa dos trilhões de dólares, mas uma meta realista do setor público está na casa das "centenas de bilhões".

A UE já havia solicitado à China, segunda maior economia do mundo, que contribua com o plano de financiamento climático, mas a China ainda é considerada uma nação em desenvolvimento segundo os parâmetros da ONU.

(Reportagem de Julia Payne)