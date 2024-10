Horário do debate na Band para prefeito de SP: veja que horas começa

A Band realiza nesta segunda-feira (14), às 22h35, o primeiro debate do segundo turno para a Prefeitura de São Paulo (SP).

O evento será transmitido na TV aberta pela Band e na TV fechada pela BandNews TV. Além disso, o debate será veiculado pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM, e estará disponível online, no Bandplay e no site Band.com.br.

Como será o debate da Band?

Tanto Nunes quanto Boulos confirmaram presença no debate. O atual prefeito faltou no primeiro debate do segundo turno, promovido pela CBN/O Globo/Valor Econômico na última quarta-feira (10), mas disse que irá ao evento da Band.

Segundo a Band, o formato do debate será de banco de tempo. Nunes e Boulos terão 15 minutos em dois blocos cada para gerir livremente, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Haverá ainda um bloco destinado a perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes.

As regras do debate foram acertadas com as campanhas dos candidatos. O regulamento estabelece a proibição do uso de material de campanha no estúdio, determinam o número de aliados e assessores presentes, e prevê colocar uma cadeira vazia no palco com o nome de qualquer candidato convidado que não comparecer.

Alguns elementos do debate serão sorteados. A posição de cada candidato no palco e a ordem de fala serão determinadas por meio de um sorteio, realizado algumas horas antes do debate.

Calendário de debates do segundo turno em SP

A previsão é que os debates sigam as datas abaixo. O calendário, contudo, ainda deve ser confirmado juntamente às equipes de ambos os candidatos e pode ser alterado.