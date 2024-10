Homem é morto e tem corpo jogado em fornalha de cerâmica para queimar em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso localizou o corpo de um homem que foi assassinado e jogado em uma fornalha de cerâmica, em Pontes e Lacerda, a 448 km de Cuiabá.

O que aconteceu

O corpo da vítima, identificada como Vitor Diaz Sanchez, 59, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (14). Os restos mortais do homem estavam em uma fornalha de cerâmica segundo informações da PCMT.

Polícia suspeita que Vitor foi assassinado e, em seguida, teve o corpo jogado na fornalha para ser queimado. Os investigadores foram acionados por outros funcionários do local, que sentiram um odor forte e, ao irem verificar o que era, encontraram parte da ossada da vítima queimando.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. Agentes da Polícia Civil de Mato Grosso estiveram no local a fim de colher evidências para elucidar as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, ninguém foi preso.