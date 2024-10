SP: 537 mil clientes seguem sem energia e Enel não dá previsão de retorno

Mais de meio milhão de clientes da Grande São Paulo continuam sem energia após a tempestade da sexta-feira (11).

O que aconteceu

Maioria das 537 mil casas sem luz está na capital. Em São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel na manhã desta segunda-feira (14), há 354 mil clientes sem energia elétrica.

Apagão também atinge Cotia (36,9 mil clientes), Taboão da Serra (32,7 mil clientes) e São Bernardo do Campo (28,1 mil clientes). Até o momento, 1,5 milhão de casas tiveram energia restabelecida até o momento, segundo a empresa.

Nas redes sociais, moradores do Jardim Catanduva, Campo Limpo e Campo Grande, na zona sul, relataram que continuavam sem energia. A região foi a mais afetada pelas chuvas da sexta-feira na capital.

Companhia não dá previsão de retorno. Nas notas enviadas pela Enel, o órgão informa que "segue trabalhando para restabelecer o fornecimento". Ao UOL, clientes lesados informaram que recebiam previsões de retorno de luz em horários que já passaram ao contatar canais oficiais da empresa.

Enel será intimada por demora no restabelecimento de energia. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) afirmou que a resposta da concessionária ao apagão ficou "aquém do esperado". Equipes do Rio de Janeiro e do Ceará vieram a São Paulo para ajudar no reparo dos problemas, segundo a concessionária.