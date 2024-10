Apagão em São Paulo domina primeiro bloco de debate com Nunes e Boulos

O apagão que deixou centenas de milhares de paulistanos sem luz nos últimos dias dominou a discussão no primeiro bloco do primeiro debate na Band entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), que disputam o segundo turno das eleições em 2024 para Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Tema dominou quase 30 minutos do primeiro bloco. Cada candidato teve 12 minutos de tempo livre para questionar o adversário — eles também podem se movimentar pelo estúdio.

"Sempre o problema é do outro, né? Você não faz poda de árvore e o culpado é o Lula", afirmou Boulos. Segundo o deputado federal, o prefeito não atuou como devia diante do risco de um apagão na cidade. Ele chegou a chamar Nunes de "prefeito vacilão".

"Eu quero a Enel fora de São Paulo", disse Nunes. Em diferentes momentos, ele se posicionou contra a presença da concessionária de energia na cidade e atribuiu ao Governo Federal a responsabilidade pelos problemas envolvendo a empresa.

Livres para circular, candidatos se valem do jogo de câmeras. Em vários momentos, tanto Nunes como Boulos optaram por olhar diretamente para as câmeras ao falar. Eles também saíram dos púlpitos quando o outro falava, fazendo com que o espectador não prestasse atenção apenas em quem estava com a palavra.

Para Nunes, Governo Federal foi "omisso" — mesmo termo usado por Boulos para classificar o atual prefeito. Na chegada à Band, os dois candidatos usaram a mesma palavra para se referir aos diferentes atores. O atual prefeito a usou contra o Governo Federal, comandado por Lula (PT), por ser responsável pela concessão e, segundo ele, não ter agido diante da crise em São Paulo. Já Boulos a usou contra Nunes, por não "assumir suas responsabilidades" e deixar a cidade "despreparada" para um episódio como esse.

Máfia das creches e rachadinha também foram alvo de discussão. O primeiro tema foi abordado por Boulos contra Nunes, por conta do suposto envolvimento do atual prefeito com o esquema de desvio de recursos. Já o segundo foi trazido por Nunes, que questionou o deputado federal sobre sua recomendação de arquivamento das denúncias ligadas ao também deputado André Janones (Avante-MG).

* Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Fabíola Perez, Laila Nery e Saulo Pereira Guimarães, do UOL, em São Paulo