Android ou Google TV: qual é melhor? Telas custam a partir de R$ 1.000

Popular entre os celulares, o sistema operacional Android também está nas TVs há alguns anos. Simples, fácil de usar e de se integrar aos smartphones com o mesmo sistema, essa plataforma smart também se sobressai na variedade de aplicativos de streaming, incluindo os principais do mercado.

Além de trazerem Chromecast integrado, as TVs com Android ainda oferecem outras vantagens. O controle remoto da maioria delas, por exemplo, aceita comandos de voz do Google Assistente. Em aparelhos de algumas marcas essa comodidade já está presente até em telas menores, de 32 polegadas, e preços a partir de R$ 1.000 (veja opções de TV para comprar mais abaixo neste texto).

Qual o diferencial de uma TV Android?

Segundo Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), a plataforma Android é uma boa opção para smart TVs.

Criado inicialmente para celulares, o sistema operacional Android se destaca pela conectividade, fazendo com que se saia tão bem nas aplicações de streamings em televisores quanto nos smartphones. Marcelo Zuffo

Mas como nem todos os televisores rodam a mesma versão do Android, o consumidor precisa estar atento.

Embora o rápido Android 11 possa ser considerado padrão, é comum marcas de TVs menos conhecidas anunciarem plataformas 'baseadas' em versões anteriores do sistema, que não têm os mesmos recursos e fluidez. Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista especializada 'Home Theater & Casa Digital'

Android x Google TV

Da evolução do Android TV, surgiu a plataforma Google TV, que aparece em modelos maiores e mais avançados de marcas como TCL, Philips e Aiwa. Das três, apenas a Philips oferece o sistema em telas de 32 polegadas.

A plataforma Google TV ganha na velocidade e fluidez, além de ser totalmente baseada em sugestões de conteúdo; já o sistema Android é mais estático e engessado. Alex dos Santos

Segundo ele, O Google TV é mais eficiente para agrupar e recomendar atrações de um mesmo gênero, como comédia ou ação, por exemplo. E detalhe: esses conteúdos podem ser de serviços diferentes, facilitando a vida do telespectador.

Usuários do YouTube também ganham recursos, apresentados em uma interface mais amigável. E na hora das configurações, dá para resgatar todas as senhas salvas no Google, agilizando o processo.

Smart TVs com Android ou Google TV para comprar

Com resolução HD, roda o sistema operacional Android 11

Chromecast integrado e conectividade bluetooth

Duas entradas HDMI

HDR10, tecnologia que deixa as cores mais vivas e brilhantes

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Com resolução Full HD, a mesma dos canais abertos da TV digital e de boa parte dos conteúdos do streaming

Sistema operacional Android 11

Chromecast integrado e conectividade bluetooth

Velocidade de resposta mais rápida do que em linhas anteriores

Duas entradas HDMI e comando de voz pelo aplicativo de celular

HDR10, tecnologia que deixa as cores mais vivas e brilhantes

Com resolução 4K, quatro vezes superior ao Full HD

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android

Processador com AI (inteligência artificial), que, em conjunto com as tecnologias HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, melhora a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis

Chromecast integrado e conectividade bluetooth

Três entradas HDMI (compatíveis com sinal 4K a 60 Hz, que é a taxa de atualização desse modelo) e comando de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou pela tecnologia hands free

Com resolução 4K, quatro vezes superior ao Full HD

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android;

Chromecast integrado e conectividade bluetooth;

HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos

Três entradas HDMI (compatíveis com sinal 4K a 60 Hz, que é a taxa de atualização desse modelo) e controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

