Kit com 2 bolsas térmicas está por menos de R$ 20; veja se vale para você

Quem precisa passar o dia fora de casa e levar as refeições junto, sabe o quanto pode ser frustrante abrir a marmita e encontrar uma comida fria. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um kit com duas bolsas térmicas, que promete conservar a temperatura dos alimentos, mantendo as refeições mais quentes ou geladas por mais tempo.

Segundo o fabricante, as bolsas térmicas são resistentes e difíceis de sujar, ideais para quem leva a marmita para o local de trabalho, faculdade ou escola. Veja mais detalhes sobre o kit e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Kit conta com duas bolsas;

Promete ser fácil de limpar;

Tecido com resistência e impermeabilidade;

Possui uma folha de isolamento interno;

Ideal para levar em escritório, escola e outros locais.

O que diz quem comprou?

Com mais de 40 mil avaliações na Shopee, o kit com bolsas térmicas tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade do material, cor e tamanho das bolsas.

Amei a bolsinha! É do jeitinho que mostra o anúncio, cabe uma lancheira, e ainda sobra espaço. Ela é térmica mesmo! Super satisfeita. Não demorou para chegar, veio em uns 4 dias. O valor foi ótimo, super valeu a pena! Vou indicar para minhas amigas! Danny

Chegou no prazo! De boa qualidade! Chegou muito bem embalado e em perfeito estado. Super recomendo! Tamanho muito bom, nem muito grande nem tão pequena. Ótimo para levar as refeições. Vou usar bastante! Nina Ferreira

A qualidade da bolsa é muito boa e o tamanho também, ótimo para levar o almoço ou algumas águas em uma viagem, com um tamanho perfeito pra isso. A entrega foi pela Shoppe express, que é um pouco difícil de rastrear o pedido, mas chega bem rápido até e é entregue com um bom cuidado. Thays

A bolsinha é muito bonitinha, amamos a cor, é bem grandinha. A bolsa não parece ser tão forte, mas como minha filha não leva muita coisa, atendeu bem o que ela precisa, e chegou bem rápido! Recomendo! Patricia Gomes

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram o tamanho, qualidade, além de relatar descosturas no material. Confira os comentários:

Chegou rápido, porém achei a bolsa de pouco resistência, chegou muito amassada e é muito mole. Não é um material resistente e firme. Porém o tamanho é bom, cadê dois potinhos e ainda sobra espaço. Manuela

A bolsa é boa. O material externo e o tamanho são excelentes, porém me decepcionou por ter vindo com o tecido térmico já rasgado/descosturado. Mas o valor é bom e a bolsa também, se não fosse por esse defeitinho. Isabela

Fiquei triste com a compra, a bolsa veio com fundo de rasgado, é uma pena. Chegou rápido, bem embalado, mas deveriam verificar direitinho qual a situação do produto antes de enviar. Valéria Teixeira

