Magalu e AliExpress se unem para vender produtos nas duas plataformas

A Lu, do Magalu, fez uma nova amizade — e internacional. A partir deste domingo (13), os consumidores podem comprar os produtos oferecidos pelo Magazine Luiza no AliExpress e vice-versa. Nessa estratégia de venda mútua de produtos, um virou uma opção de lojista dentro do marketplace do outro.

Parceria de milhões

Parceria prevê que o AliExpress venda nos canais digitais do Magalu produtos da sua linha "Choice". É o serviço de compras premium que oferece uma curadoria de itens com o melhor custo-benefício e rapidez na entrega.

Já o Magalu dispõe de produtos de estoque próprio na plataforma brasileira do AliExpress. Em 2023, o varejista brasileiro registrou um total de vendas de R$ 63,1 bilhões, sendo R$ 43 bilhões geradas pelo e-commerce.

Esta é a primeira vez que o AliExpress comercializa itens em uma plataforma de terceiros no mundo. Também é a estreia do Magalu como "seller" (vendedor) em outro marketplace.

O Magalu vai oferecer os produtos próprios que compram e vendem diretamente de fabricantes. O AliExpress vai fornecer os produtos da linha Choice, a mais premium, com serviço de entrega rápida.

Briza Bueno, diretora do AliExpress na América Latina

Como está funcionando

Um selo identifica quais são os produtos do Magalu no site do AliExpress. São diversas marcas em categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis e brinquedos. Os produtos são complementares ao portfólio do AliExpress, e a logística de entrega dos produtos será operacionalizada pelo Magalu.

Os produtos do AliExpress são encontrados na seção "compra internacional", em categorias como eletrônicos, acessórios e casa e decoração. Os itens seguem as regras do Remessa Conforme, programa instituído em 2023 pelo governo federal. O AliExpress foi uma das primeiras plataformas que aderiu ao programa e ganhou a certificação, e o Magazine Luiza também teve que se certificar dentro do programa.

Os consumidores conseguem ter mais opções nas plataformas, encontram tudo o que precisam e que antes não tinham acesso. O foco é atender bem o cliente, com flexibilidade de pagamento.

Raul Jacob, diretor de marketplace do Magalu

Descontos especiais

Novidade vem acompanhada de promoções para os clientes. Para ativar a parceria e chamar o público, a plataforma do Magazine Luiza está disponibilizando frete grátis, descontos de até 80% e cupons de experimentação. Além disso, eles poderão ser oferecidos pelos vendedores das mais de 1.250 lojas físicas da companhia espalhadas por todo o Brasil.

No lançamento, o cliente poderá encontrar uma seleção de itens Magalu com condições diferentes de pagamento no AliExpress. O parcelamento em até 12 vezes sem juros e também com cupons exclusivos, por exemplo. Operação é apenas no Brasil, ou seja, consumidores de outros países não têm acesso.

Negócio com oportunidades

Foco agora é no momento de integração. Bueno comenta que a empresa tem bastante integração técnica para fazer, dos dois lados, por se tratar de grandes varejistas. O Alibaba, dono do AliExpress, tem o maior e-commerce do mundo.

Muitos caminhos pela frente e é uma união que tem muitas possibilidades de expansão. A ideia é lançar mais novidades, como ganhar mais eficiência na entrega e disponibilizar os produtos em lojas físicas para retirada e também em centros de distribuição, diz Jacob.

Sem abrir valores de investimento e faturamento, as duas empresas acreditam ser um negócio frutífero. O modelo de negócio também envolve uma taxa de comissão que é comum em marketplaces entre transações.