Com falhas, canais da Enel dão até 'previsão retroativa' de volta de luz

Do UOL, no Rio

Não bastassem as dificuldades de horas a fio sem energia elétrica, clientes da concessionária Enel em São Paulo também sofrem com a falta de informações precisas nos canais de atendimento da empresa.

O que aconteceu

"Previsão retroativa". A engenheira Ana Rita Ferreira, 39, contou que ao menos dois moradores do seu prédio na Vila Mariana (zona sul) foram informados pelo WhatsApp da Enel que a luz retornaria em um horário que já tinha passado.

De volta para o futuro. As mensagens, com dois protocolos diferentes, informaram, por volta das 18h30 deste sábado (12), que a luz no edifício voltaria às 15h32 do mesmo dia.

Várias informações, nada de luz. Antes da mensagem com o horário que já havia passado, os moradores foram recebendo informações desde a manhã de que a energia voltaria na hora seguinte. Até a noite de sábado, a energia não tinha retornado e havia temor de faltar água porque a bomba não podia ser acionada.

Entre segunda-feira (14) e sem previsão. Na manhã deste sábado, a analista de negócios Camila Cruz, 31, que mora na região do Canindé, ficou assustada com a previsão da Enel de retorno apenas na segunda-feira, às 4h17.

"Pelo telefone só robô". Camila contou que também tentou atendimento pelo 0800 da Enel, mas, após muito tempo de espera com atendimento eletrônico, a ligação sempre caía na hora de falar com uma telefonista. No final da noite, ela conseguiu contato por telefone com a concessionária, mas não obteve um novo prazo.

Previsões aumentando de meia em meia hora. Outra que sofreu com o atendimento da Enel foi a nutricionista Mariana Domingues, que mora na região do Ibirapuera (zona sul). "As previsões ficavam aumentando de 30 em 30 minutos até o momento em que pararam de dar previsões e agora só falam que estão trabalhando pra voltar", disse ela, na noite deste sábado.

"Falha na resposta automática". O UOL questionou a assessoria de imprensa da Enel sobre os problemas, mas a empresa afirmou apenas, na noite de sábado, que houve uma "falha na programação da resposta automática do canal de atendimento pelo Whatsapp, que já foi corrigida".

Sem previsão. Mais cedo, neste sábado, o presidente da Enel SP, Guilherme Lencastre, havia afirmado que não tinha prazo para o religamento da energia. "Não quero passar uma previsão para vocês sobre a qual eu não tenho evidência real que vamos conseguir atender. Não quero colocar uma expectativa que seja frustrada."

Os bairros mais afetados são Jardim São Luiz, Pedreira, Campo Limpo, Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga, Pinheiros e Vila Andrade. Na noite de sábado, cerca de 1,35 milhão de clientes continuavam sem luz na capital e na Grande São Paulo, o que corresponde a 17% dos clientes da empresa.