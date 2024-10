Irã envia satélites à Rússia para lançamento de foguete, informa Tasnim

DUBAI (Reuters) - O Irã enviou dois satélites de fabricação local para a Rússia para serem colocados em órbita por um veículo espacial russo, informou a agência de notícias semioficial Tasnim no sábado, na mais recente cooperação espacial entre os dois países que sofrem sanções dos EUA.

O desenvolvimento do Kowsar, um satélite de imagem de alta resolução, e do Hodhod, um pequeno satélite de comunicações, é o primeiro esforço substancial do setor espacial privado do Irã, disse o relatório.

A Rússia enviou satélites iranianos para órbita em fevereiro e em 2022, quando autoridades dos EUA expressaram preocupação com a cooperação espacial entre Rússia e Irã, temendo que o satélite não apenas ajude a Rússia na Ucrânia, mas também ajude o Irã a monitorar potenciais alvos militares em Israel e no Oriente Médio.

Kowsar poderá ser usado na agricultura, gestão de recursos naturais, monitoramento ambiental e gestão de desastres, disse Tasnim. Hodhod é projetado para comunicações via satélite e poderá ser usado em áreas remotas com pouco acesso a redes terrestres.

Em setembro, o Irã realizou seu segundo lançamento de satélite este ano usando um foguete construído por sua Guarda Revolucionária. O lançamento ocorreu enquanto os Estados Unidos e países europeus acusam Teerã de transferir mísseis balísticos para a Rússia que poderiam ser usados ​​em sua guerra com a Ucrânia, o que foi negado pelo Irã.

