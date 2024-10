Assaí diz que Receita Federal cancelou arrolamento de ativos

(Reuters) - O Assaí comunicou no final da sexta-feira que a Receita Federal acolheu recurso apresentado pela empresa e cancelou decisão que determinava o arrolamento de ativos do varejista no valor de 1,265 bilhão de reais em razão de contingências tributárias em discussão do GPA.

"A companhia permanece em constante comunicação com o GPA e monitora de forma próxima o assunto", afirmou em fato relevante, acrescentando que o GPA reconheceu ser responsável por suas próprias contingências e "deverá indenizar e manter o Assaí indene por qualquer prejuízo decorrente".

A companhia havia recebido o termo de arrolamento da Receita Federal no final de setembro.

O Assaí se tornou uma companhia independente no final de 2020 no âmbito da reorganização societária que envolveu a cisão parcial do GPA. Os acordos firmados entre ambas no âmbito da cisão estabeleciam que não há solidariedade entre a companhia e o GPA em relação aos passivos gerados até a data da cisão.

(Por Paula Arend Laier)