Vídeo mostra agressão de PMs em ação no RJ; 'é trabalhador', diz testemunha

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo feito por uma moradora flagrou o momento em que um mototaxista foi agredido por policiais militares durante uma ação na madrugada desta sexta-feira (11) em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Imagens mostram jovem caído na calçada, encostado em um poste de luz. Em seguida, é possível ver um dos PMs o agredindo com socos, enquanto o outro agente observa a cena, enquanto segura um fuzil.

Na sequência, um terceiro PM se aproxima para agredir o mototaxista. A vítima chega a ficar em pé, mas é derrubada, imobilizada e agredida pelo policial, observado por um dos colegas de farda. O outro policial retira a moto, que estava próximo ao meio-fio.

"Eles vão machucar muito o menino, grita", pede uma testemunha que observa a cena. Em seguida, outra pessoa pede para que os policiais militares parem com as agressões.

Qual foi? Mó esculacho! Vai matar o moleque? O moleque é trabalhador.

Diz testemunha das agressões aos policiais

O que diz a PM

A Polícia Militar do Rio diz que os agentes envolvidos nas agressões foram identificados com base nas imagens. Em nota, informou que a Corregedoria irá instaurar um procedimento para apurar o caso.

Em nota, a PM diz que "o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou cometimento de crimes". O texto diz ainda que agentes envolvidos em situações do tipo, quando constatados os fatos, são punidos com rigor.