ROG Ally X: novo console portátil que une videogame e PC chega ao Brasil

A Republic of Gamers (ROG), marca de jogos da Asus, finalmente trouxe ao Brasil seu novo console portátil: o ROG Ally X. Rodando Windows 11, ele é um misto de videogame e PC, mais potente e versátil do que seu principal concorrente por aqui, o Nintendo Switch. Um verdadeiro brinquedo de gente grande.

O dispositivo foi lançado em junho, durante a feira Computex 2024, em Taiwan (país de origem da empresa), por US$ 799. Agora, ela chega a nosso país por R$ 7.999 — mas já é possível encontrá-lo com descontos. Veja abaixo nossas primeiras impressões.

O que o ROG Ally X tem de bom?

Esta é a nova geração do primeiro console da linha, chamado apenas ROG Ally, que é branco. Ele recebeu alguns upgrades, atendendo ao feedback dos usuários. Os principais são:

Dobro de bateria : passou de 40 Wh para 80 Wh e dura mais que o dobro do tempo de uso (a principal queixa do primeiro modelo era a autonomia longe da tomada)

: passou de 40 Wh para 80 Wh e dura mais que o dobro do tempo de uso (a principal queixa do primeiro modelo era a autonomia longe da tomada) Dobro de armazenamento interno : passou de 500 GB para 1 TB (SSD)

: passou de 500 GB para 1 TB (SSD) 50% mais memória RAM : passou de 16 GB para 24 GB

: passou de 16 GB para 24 GB Refrigeração aprimorada : sistema de resfriamento mais compacto e com melhor fluxo de ar, para evitar aquecimentos e diminuir o consumo de energia

: sistema de resfriamento mais compacto e com melhor fluxo de ar, para evitar aquecimentos e diminuir o consumo de energia Placa mãe redesenhada : para facilitar upgrades

: para facilitar upgrades Conexão USB-C : a porta proprietária XG Mobile foi substituída por um USB-C 4.0, compatível com Thunderbolt, permitindo conexão de docks e GPUs externas

: a porta proprietária XG Mobile foi substituída por um USB-C 4.0, compatível com Thunderbolt, permitindo conexão de docks e GPUs externas Mais conforto : leves mudanças na posição e tamanho dos joysticks e botões, para maior ergonomia ao jogar; o D-Pad agora tem oito direções, com sensação tátil de clique, melhorando a precisão em jogos como os de luta

: leves mudanças na posição e tamanho dos joysticks e botões, para maior ergonomia ao jogar; o D-Pad agora tem oito direções, com sensação tátil de clique, melhorando a precisão em jogos como os de luta Novo visual preto: bonito, contrastando com os detalhes coloridos e LEDs ao redor dos joysticks

O que continua igual: foram mantidos o processador AMD Ryzen Z1 Extreme e a tela de 7 polegadas Full HD com taxa de atualização entre 48 e 120Hz e pico de brilho de 500 nits.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Primeiras impressões

O novo console é, na verdade, um mini PC. Dá para navegar na internet, instalar aplicativos, ouvir música e até acoplá-lo a monitor, teclado e mouse.

Maior e mais robusto que um Nintendo Switch, ele é mais leve do que eu esperava e cabe confortavelmente nas mãos. Apesar de ter dobrado a capacidade de bateria, houve um ganho de apenas 70 gramas no aparelho, pois os engenheiros conseguiram reduzir o peso de outros componentes. São 678 g.

Outro diferencial é que ele permite compartilhamento da memória RAM com a VRAM, para ótimos gráficos. Tudo isso sem esquentar (outra reclamação do modelo anterior).

Em meia hora de contato com o ROG Ally X durante as demonstrações do produto em Taiwan, notei um desempenho excelente em variados tipos de jogos.

Fiquei apaixonada. A única coisa a mais que eu gostaria era uma tela um pouco maior e com tecnologia OLED. Quem sabe na próxima geração?

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Preço e disponibilidade

O ROG Ally X já está à venda nos canais oficiais da ASUS e em varejistas. Há descontos para pagamento à vista e opções de parcelamentos em juros.

Ele vem com três meses de assinatura Game Pass gratuitos, o que ajuda a melhorar o custo-benefício.

O modelo original, na cor branca, com SSD de 512 GB e 16 GB de RAM, continua sendo vendido e pode ser encontrado por valores mais baixos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

