Nippon Steel venderá participação em usina nos EUA se concluir compra da U.S. Steel

Por Kantaro Komiya e Katya Golubkova

TÓQUIO (Reuters) - A Nippon Steel anunciou nesta sexta-feira que venderá por 1 dólar toda a sua participação de 50% na usina siderúrgica de Calvert para a sócia ArcelorMittal, se tiver sucesso em concluir a compra da U.S. Steel.

A quarta maior siderúrgica do mundo acredita que a venda será necessária para eliminar preocupações de autoridades de proteção da concorrência e que poderá ajudar acelerar a análise da compra da U.S. Steel pelo governo norte-americano, informou um representante de alto escalão da empresa. A compra da U.S. Steel tem enfrentado oposição política nos Estados Unidos desde que foi anunciada em dezembro passado.

Tanto a vice-presidente dos EUA e candidata democrata à presidência, Kamala Harris, quanto o republicano Donald Trump dizem que apoiam a manutenção da U.S. Steel como uma empresa controlada por um grupo norte-americano.

O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) estendeu análise do negócio até o final de dezembro, ou após a eleição presidencial no início de novembro, e a Nippon Steel reapresentou seu pedido de aprovação da transação ao órgão.

A Nippon Steel disse nesta sexta-feira que o plano de vender sua participação na usina de Calvert, no Alabama, visa "abordar proativamente quaisquer preocupações antitruste" que possam surgir com a compra da U.S. Steel.

"Determinamos que a venda de ações é o caminho mais seguro para recebermos aprovação regulatória em tempo hábil para a aquisição da U.S. Steel", disse Shigekazu Iwamoto, diretor executivo da Nippon Steel.

O executivo acrescentou que o plano da empresa de fechar o negócio com a U.S. Steel até o final do ano não foi alterado.

A Nippon Steel registrará uma perda consolidada de cerca de 230 bilhões de ienes (1,55 bilhão de dólares) na venda por 1 dólar da participação de 50% na usina de Calvert para a ArcelorMittal, disse a empresa, sem entrar em detalhes.

A usina produz 4,7 milhões de toneladas de chapas de aço por ano, principalmente para automóveis, gerando resultados saudáveis, disse a Nippon Steel.

"Mas estamos priorizando a aquisição da U.S. Steel, que supera a Calvert em escala de produção, para fortalecer nossos negócios na América do Norte", disse Iwamoto, acrescentando que a capacidade anual de produção de aço bruto da U.S. Steel é de quase 16 milhões de toneladas.

Se a aquisição da U.S. Steel não for concluída por qualquer motivo, a venda "não será consumada e não haverá impacto sobre os resultados", disse a Nippon Steel.