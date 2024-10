Lazio é punida após comportamento racista de torcedores

ROMA, 12 OUT (ANSA) - A Lazio foi punida nesta sexta-feira (11) pela Uefa em virtude do comportamento racista de seus torcedores durante a vitória por 4 a 1 em cima do Nice, da França, pela Liga Europa.

A entidade máxima do futebol europeu multou o clube italiano em 45 mil euros (cerca de R$ 276,4 mil) e dois setores da torcida organizada do time permanecerão fechados no próximo jogo em casa pelo torneio continental.

A punição da Lazio será cumprida no duelo contra o Porto, agendado para acontecer no dia 7 de novembro.

O Atlético de Madrid também foi punido pelo mesmo motivo da Lazio, mas a multa foi de 30 mil euros. Além disso, os espanhóis não poderão vender ingressos para seus torcedores no próximo encontro fora de casa da Europa League. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.