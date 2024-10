Brasileiro vai à Itália em busca de título em Copa de Tiramisù

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - No ano em que é celebrado o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil, o gerente comercial paulistano Vanderlei Toniolo apostará em suas raízes para vencer a Copa do Mundo do Tiramisù, cuja disputa acontece em Treviso, no Vêneto, neste final de semana.

Em entrevista à ANSA, Toniolo revelou estar emocionado em participar da competição porque seu avô é originário justamente do Vêneto e chegou ao Brasil aos quatro anos, em 1907.

"É uma honra poder voltar à Itália e para disputar algo que é meu hobby: a confeitaria", afirmou o gerente comercial, que é cidadão italiano desde 2020, enfatizando que vencer a etapa no Brasil e ser o representante na fase final é "uma explosão de surpresas".

"Para o italiano, o tiramisù é como um brigadeiro para o brasileiro", disse Toniolo, que tem treinado todos os finais de semana e levado familiares e amigos para provarem sua versão do doce.

O ítalo-descendente ganhou uma vaga na fase final da competição após conquistar a etapa brasileira em junho passado, com uma versão criativa da sobremesa, na qual combina elementos da receita tradicional com sabores amazônicos.

Além dos seis ingredientes básicos - ovos, açúcar, queijo mascarpone, café, cacau e o tradicional biscoito savoiardi -, Toniolo usou sementes de cumaru (a baunilha da Amazônia) e geleia de cupuaçu entre as camadas.

Segundo ele, sua ideia sempre foi levar uma particularidade da gastronomia brasileira para a Itália e, por isso, chegou a testar várias opções de sabores, incluindo doce de abóbora, para então conseguir um "equilíbrio perfeito entre doce e acidez".

"É uma mistura peculiar, porque você coloca sabores diferentes em uma sobremesa muito delicada. É um toque da nossa biodiversidade para essa tradição italiana", disse ele, ressaltando que fez a escolha também pensando na comemoração dos 150 anos da imigração.

"Minha expectativa é que essa combinação de culturas e sabores possa levar a uma nova perspectiva sobre a sobremesa, honrando suas raízes italianas, mas com um toque inovador", concluiu.

Uma eventual vitória de Toniolo significa também o bicampeonato para o Brasil, que conquistou a Copa do Mundo do Tiramisù em 2023 com a confeiteira e chef de cozinha Patricia Guerra, que volta à competição em 2024, mas agora como avaliadora.

"Volto à Itália muito orgulhosa de representar meu país mais uma vez, agora como jurada. Um desafio ao qual pretendo me dedicar ao máximo para ser o mais justa possível, mais humana possível, porque eu já estive do outro lado", afirmou ela à ANSA.

A primeira estrangeira a vencer a competição enfatizou ainda que está muito ansiosa para conhecer o novo campeão ou campeã.

"Quem sabe teremos um novo brasileiro, mas seja quem for, que tenha tanto orgulho de carregar esse título durante um ano como eu tenho" disse. (ANSA).

