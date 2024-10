Tales: Boulos vai ter que incorporar alguma 'tucanice' em sua campanha

Guilherme Boulos (PSOL) precisa amenizar seu discurso para tentar atrair votos dos tucanos, que titubeiam em apoiar Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (9).

Para Tales, a aproximação de Nunes com Jair Bolsonaro contraria diversos membros do PSDB, abrindo uma brecha que deve ser explorada com cautela por Boulos.

Boulos deve ter uma conversa com Datena e o PSDB. Há muito tucano que não vota no Marçal. Nunes não o quer na campanha e vai minimizar Bolsonaro, mas quer esse eleitorado. Para isso, assim como fez no primeiro turno, ele colocará um pouco mais de pimenta bolsonarista no discurso dele.

Essa pimenta bolsonarista arde os olhos e as gargantas dos tucanos, que a princípio votariam no Nunes. Boulos terá que tentar incorporar alguma tucanice à campanha dele. Isso significa ser menos radical. Tales Faria, colunista do UOL

Tales considera correta a estratégia de Boulos em trazer à tona o boletim de ocorrência registrado pela mulher de Nunes, mas alertou para o tom usado pelo psolista, que recebeu críticas de apoiadores.

Boulos tentou evitar dizer que vai mudar no segundo turno. É natural e normal que os candidatos façam isso. Mas o fato é que ele vai mudar e deixou isso claro, já quando colocou e citou as propostas da Tabata [Amaral, candidata do PSB]. O discurso vai mudar e isso é bom.

Não dá para evitar esse assunto na campanha, mas não dá para ficar com um discurso extremamente agressivo. Boulos tem que ser mais propositivo e ir mais para o lado da Tabata. Ele mostrou que fará isso e já incorporou algumas ideias dela. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.