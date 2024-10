EUA pede que Israel evite no Líbano operação militar como a de Gaza

Os Estados Unidos alertaram Israel, nesta quarta-feira (9), contra uma ofensiva militar no Líbano semelhante à que é conduzida na Faixa de Gaza, informou o Departamento de Estado em resposta às declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Estou deixando muito claro que não deve haver nenhum tipo de ação militar no Líbano que se pareça em nada com a de Gaza, nem que deixe um resultado parecido com o de Gaza", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, a jornalistas.

