Ataque com faca em Israel deixa 6 feridos, diz polícia

HADERA, Israel (Reuters) - Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, em um ataque com faca na cidade israelense de Hadera nesta quarta-feira, informaram autoridades israelenses.

"O terrorista foi neutralizado", disse a polícia em um comunicado. "Quatro locais separados foram identificados, resultando em seis vítimas com ferimentos a facadas".

A polícia não forneceu imediatamente outros detalhes, mas divulgou um breve vídeo do suposto agressor sendo detido.

Das seis pessoas levadas às pressas para o hospital, pelo menos duas estavam em estado grave, de acordo com as autoridades médicas.

Israel está em alerta máximo de segurança desde que o ataque do Hamas, há um ano, desencadeou a guerra em Gaza, enquanto o conflito com o Hezbollah no Líbano continua a se intensificar.

(Reportagem de Miro Maman e Ari Rabinovitch)