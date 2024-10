Vítima mais jovem em Gaza tinha apenas 2 horas de vida

ROMA, 8 OUT (ANSA) - Um relatório sobre o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza revelou que a vítima mais jovem tinha apenas duas horas de vida, enquanto a mais velha, 101 anos.

Os dados do Ministério da Saúde de Gaza abrangem 80% dos palestinos mortos nos confrontos desde o início da guerra, há um ano, e incluem nome, idade, sexo e documento de identidade dos falecidos.

A mais jovem das vítimas, Waad Walid Samir al-Sabah, não tinha nem mesmo nascido quando sua casa foi atingida por uma bomba, matando sua mãe. A fim de salvar a vida do feto, os médicos realizaram uma cesárea de emergência, mas a menina sobreviveu por apenas duas horas após o parto.

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 14 mil crianças em Gaza e na Cisjordânia morreram em um ano de conflito entre as forças israelenses e do Hamas. O órgão também informou que outras milhares foram feridas, sendo que "todas vivem com medo e em condições terríveis". "As crianças não são um alvo e precisam de um cessar-fogo agora", afirma o Unicef no X. (ANSA).

