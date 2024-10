SuperVia deve acertar este mês acordo com governo do RJ para devolver concessão de trens

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A SuperVia, empresa que administra a malha de trens urbanos do Rio de Janeiro, deve fechar ainda esse mês um acordo com o governo do Estado para devolver a concessão, disseram à Reuters três fontes próximas às negociações.

As tratativas para a devolução estão sendo intermediadas pelo poder judiciário fluminense, onde tramita a recuperação judicial da SuperVia.

"O acordo está quase pronto e a devolução está acertada", disse uma das fontes. "Faltam detalhes para a assinatura", adicionou uma segunda fonte.

As negociações em cursos preveem que tanto o concessionário quanto o governo do Estado façam aportes na concessão para garantir o funcionamento após a devolução do serviço.

A ideia do governo fluminense é contratar em caráter emergencial uma empresa para operar o sistema de trens fluminenses. Um interventor também deve ser nomeado para cuidar da operação até que o Estado consiga preparar uma nova concessão.

"O serviço tem de melhorar, o Estado quer entrar com dinheiro para aportar na rede e nos dormentes", disse uma das fontes.

A expectativa é que essa operação dure aproximadamente 6 meses.

O governador do Estado, Cláudio Castro, disse em evento nessa terça-feira que nos próximos dias haverá uma solução para a concessão da SuperVia.

"Estamos perto, muito perto de uma solução para de forma mediada, arrumar a SuperVia", Castro a jornalistas.

A SuperVia afirmou em nota que, ainda que o desfecho definitivo dependa de aprovações internas e de decisões judiciais, é "claro o avanço em direção a um consenso para a manutenção e continuidade do serviço público de transporte ferroviário de passageiros".

A concessionária já tinha manifestado em outras ocasiões dificuldade na manutenção do serviços devido a uma queda no fluxo de passageiros após a pandemia e problemas de segurança. Frequentemente cabos da rede aérea dos trens são roubados e furtados.

A SuperVia opera o serviço de trens urbanos na região metropolitana (Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim), através de uma malha ferroviária de 270 quilômetros dividida em cinco ramais, três extensões e 104 estações.

A SuperVia é controlada pela Guarana Urban Mobility Incorporated (Gumi), da japonesa Mitsui, desde 2019. Nos últimos meses, essa é a segunda concessionária de serviços de transportes públicos no Rio de Janeiro que desistem da operação.

(Edição de Alberto Alerigi Jr.)