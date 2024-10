Mapas: veja onde os candidatos a prefeito de São Paulo foram mais votados

Do UOL, em São Paulo

O primeiro turno das eleições 2024 na cidade de São Paulo foi o mais acirrado desde a redemocratização. Os três primeiro colocados ficaram a uma pequena distância uns dos outros. Já em algumas zonas eleitorais, um dos candidatos conseguiu abrir uma diferença maior em relação aos demais.

Veja abaixo como foi a votação de cada um dos principais candidatos em cada zona eleitoral.

Mapa eleitoral de Ricardo Nunes (MDB)

O prefeito e candidato à reeleição obteve 29,48% dos votos válidos — 1.801.139 no total.

Sua melhor votação foi na zona eleitoral de Pedreira, Zona Sul da cidade, área de influência de Nunes: 35,8%. Foi pior na Bela Vista, região central, 19,7% — justamente a área onde Boulos foi melhor, deixando menos espaço para os concorrentes.

Imagem: Arte/UOL

Mapa eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL)

Boulos ficou em segundo lugar, com apenas 25 mil votos atrás de Nunes. Obteve 29,07% dos votos válidos — 1.776.127 no total.

Seu melhor resultado foi na Bela Vista, no Centro, com 43,65% dos votos. Foi a maior votação de um candidato nas zonas eleitorais de São Paulo. Já o local onde foi pior é Indianópolis, no começo da Zona Sul, 20,8%.

Imagem: Arte/UOL

Mapa eleitoral de Pablo Marçal (PRTB)

Marçal obteve 28,14% dos votos válidos — equivalente a 1.719.274. Menos de 60 mil votos atrás de Boulos.

Seu melhor desempenho foi na zona eleitoral de Vila Formosa, localizada em uma área central da Zona Leste: 34,59%. Já sua pior votação foi em Pinheiros, área nobre no centro: apenas 16,99% dos votos. É o percentual mais baixo de todos os candidatos nas zonas eleitorais paulistanas.