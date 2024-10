44% das cidades reelegeram prefeitos, maior nº desde início da reeleição

Do UOL, em São Paulo

Após uma onda de rejeição à política nos últimos anos, 44% das cidades brasileiras optaram pela continuidade e reelegeram seus prefeitos nas eleições municipais de 6 de outubro. É o maior percentual desde que a reeleição para prefeito passou a valer, em 2000.

O que aconteceu

No primeiro turno, 2.444 municípios reelegeram seus prefeitos. Isso representa 44% das cidades brasileiras. É a maior proporção já registrada. Outros 17 prefeitos foram para o segundo turno. Mesmo se todos forem eleitos, o percentual de cidades que terão continuidade continuará o mesmo, 44%.

É mais do que o recorde anterior, em 2008, no segundo governo Lula. Naquelas eleições, 41% das cidades continuaram sob o comando dos mesmos prefeitos. Em 2020, na pandemia e sob governo de Jair Bolsonaro, a continuidade também foi alta, de 40%. Os dados foram levantados pelo UOL a partir de levantamentos da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A tendência de 2024 é oposta à do pleito de 2016, pós-Lava Jato, que teve a menor taxa de reeleição: 21%. A cidade de São Paulo é um bom exemplo: o então prefeito Fernando Haddad (PT) concorreu a um segundo mandato, mas perdeu ainda no primeiro turno para João Doria, então no PSDB.

Veja o nº de prefeitos reeleitos e quanto isso representa do total de cidades:

2000: 2.006 (36%)

2.006 (36%) 2004: 1.308 (24%)

1.308 (24%) 2008: 2.266 (41%)

2.266 (41%) 2012: 1.505 (27%)

1.505 (27%) 2016: 1.191 (21%)

1.191 (21%) 2020: 2.237 (40%)

2.237 (40%) 2024: 2.444 (44%)

A taxa de sucesso dos prefeitos que tentaram se reeleger também é recorde. Ao todo, 3.003 se lançaram à reeleição. Deles, 81% (ou 2.444) venceram. Outros 558 deles foram derrotados no primeiro turno. Em 2020, essa taxa foi de 64%. A campanha de 2008 também havia registrado a maior taxa de sucesso até agora: 66%.

Veja a taxa de sucesso de reeleição (entre os prefeitos que se candidataram, quantos se reelegeram):

2000: 58%

58% 2004: 58%

58% 2008: 66%

66% 2012: 55%

55% 2016: 49%

49% 2020: 64%

64% 2024: 81%

Prefeito de Macapá, Doutor Furlan (MDB) foi reeleito com 85,08% dos votos válidos, o maior percentual entre as capitais do Brasil Imagem: Divulgação

Por que o eleitor está satisfeito?

Para especialista, a percepção do eleitorado é de que os prefeitos "estão entregando". "Ainda que a gente não possa afirmar que os prefeitos brasileiros estão melhorando e que as prefeituras pequenas e médias estão entregando um melhor resultado, pelo menos nesse momento a percepção é essa. Ou de que seria pior mudar de prefeito", diz o cientista político Fábio Andrade, professor da ESPM.

Prefeitos também podem estar colhendo os frutos da estabilidade macroeconômica. "Faz sentido pensar que, quando a economia vai melhor, os prefeitos acabam beneficiados", diz Fábio Andrade. O cientista político Elias Tavares concorda: "A ausência de crises significativas no cenário atual, combinada com um governo federal relativamente estável, mesmo que considerado morno, contribui para esse resultado", afirma.

De fato a economia vai bem. O desemprego no Brasil é o menor desde 2012, da inflação está controlada e o PIB (Produto Interno Bruto) cresce acima das expectativas, embora pesquisas indiquem que o brasileiro não perceba claramente a melhora e não a associe ao governo federal.

Em momentos em que a economia vai melhor, o índice de reeleição dos prefeitos cresce. O governo federal pouco participou das campanhas, mesmo as mais à esquerda. Então, é provável que essa ausência faça com que índices de desemprego mais baixo --entre outros sinais de que a economia está indo um pouco melhor-- sejam adaptados pelos prefeitos que estão concorrendo à reeleição.

Fábio Andrade, cientista político

Os prefeitos são vistos como responsáveis por essa estabilidade local. Em um ambiente positivo, os eleitores tendem a preferir a continuidade. Isso reforça a percepção de que, quando a economia vai bem e crises são evitadas, os gestores locais têm maiores chances de permanecer no cargo.

Elias Tavares, cientista político

Estados com mais prefeitos reeleitos em 2024

MG: 375 SP: 259 BA: 192 RS: 184 PR: 159 GO: 126 MA: 111 PI: 109 PB: 99 SC: 92

Partidos com mais candidatos reeleitos: