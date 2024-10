Chelsea vence Real Madrid (3-2) na estreia na Champions feminina

O Chelsea venceu em casa o Real Madrid por 3 a 2 nesta terça-feira (8) pela primeira rodada da Liga dos Campeões feminina, enquanto o favorito Lyon iniciou sua campanha com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Galatasaray.

Na partida disputada em Stamford Bridge, em Londres, a alemã Sjoeke Nusken abriu o placar logo aos 3 minutos e a norueguesa Guro Reiten ampliou convertendo um pênalti (27').

O Real Madrid conseguiu diminuir antes do intervalo, depois de uma boa jogada de Olga Carmona pela ponta, finalizada por Alba Redondo (39').

No segundo tempo, a colombiana Mayra Ramírez (53') recolocou as 'Blues' com dois gols de vantagem ao ampliar de cabeça. Mas sua compatriota Linda Caicedo diminuiu na reta final (84').

O Chelsea está em segundo lugar no Grupo B, empatado em três pontos com o holandês Twente, que derrotou o Celtic Glasgow por 2 a 0, próximo adversário do Real Madrid no dia 17 de outubro.

No grupo A, o favorito Lyon venceu o Galatasaray por 3 a 0 e agora lidera a chave à frente da Roma, que venceu o Wolfsburg por 1 a 0.

Na quarta-feira, o atual campeão Barcelona fará sua estreia jogando em casa contra o Manchester City às 16h00 (horário de Brasília).

© Agence France-Presse