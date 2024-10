Tabata na Faria Lima, Boulos na Bela Vista: onde cada candidato foi melhor

Apesar de ter liderado o primeiro turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) venceu em menos zonas eleitorais que os concorrentes Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). Das 57 zonas da cidade, o prefeito foi o mais votado em 17, enquanto o deputado e o influenciador lideraram em 20 zonas cada um.

O que aconteceu

Nunes foi o mais votado na zona sul e em partes das regiões central e norte da cidade. O prefeito, que tem a zona sul como base desde que era vereador, levou a melhor em todas as zonas eleitorais da região: Parelheiros, Grajaú, Capela do Socorro, Santo Amaro, Pedreira, Cidade Ademar e Jabaquara. Veja o mapa dos vencedores por zona eleitoral.

Boulos liderou na zona oeste, no extremo da zona leste e no centro. Na zona oeste, ele foi o mais votado no Campo Limpo, onde mora, e também no Capão Redondo, Jardim São Luís, Morumbi e Pinheiros. Na região central ele venceu em Perdizes, Vila Mariana, Santa Ifigênia e Bela Vista — onde o candidato teve 43% dos votos. Já na zona leste, o psolista venceu no Itaim Paulista, Guaianazes, São Mateus e Cidade Tiradentes, entre outros locais.

Marçal venceu na maior parte das zonas leste e norte. Na zona leste, o ex-coach foi o mais votado em Itaquera, Vila Matilde, Tatuapé, Ermelino Matarazzo, Sapopemba, Vila Prudente e Mooca, entre outros. Na zona norte ele liderou no Jaçanã, Tucuruvi, Santana, Vila Sabrina e Vila Maria.

Tabata Amaral (PSB) teve suas votações mais expressivas nas regiões central e oeste. A candidata, que acabou em quarto lugar com 9,91% dos votos, teve seus melhores desempenhos em Pinheiros, com 16,81%, e no Jardim Paulista, com 16,16%. As duas zonas eleitorais estão situadas em áreas nobres da cidade, por onde passa a Av. Brigadeiro Faria Lima, principal centro financeiro da cidade.

Veja como ficou a votação em cada zona eleitoral

Mapa de votação na cidade de São Paulo, por distritos Imagem: Reprodução