Maleta com 213 peças de Lego promete estimular a criatividade do seu filho

Com o Dia das Crianças se aproximando, escolher um presente estimulante e interativo para os pequenos pode fazer a diferença. Para ajudar na escolha, o Guia de Compras UOL encontrou uma maleta da criatividade com 213 peças de Lego, ideal para presentear e estimular a imaginação das crianças.

Segundo a Lego, essa maleta é resistente e possui compartimentos de classificação, que facilita na seleção das peças coloridas e também na organização após a diversão. Confira detalhes sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o Lego sobre a maleta

É resistente;

Possui 213 peças de Lego;

Com compartimentos de classificação a partir das cores;

Inclui peças já construídas como tijolos, rodas, olhos e formas geométricas;

Recomendado para crianças acima de 5 anos;

O que diz quem comprou

Na Amazon, a maleta com peças de Lego tem mais de 21 mil avaliações, com média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os pontos positivos da maleta são a facilidade na montagem e qualidade das peças.

Minha filha tem 6 anos, nessa idade sabemos o quanto as telas são bem mais atrativas. Minha filha gostou tanto do Lego que passa horas do dia montando, é um bom investimento. George Michael

Esse Lego é muito bom, várias peças diversificadas e coloridas, que ajudam a estimular a criatividade para criar além do que é proposto pelos modelos, e auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora fina, uma vez que as peças são bem pequenas (não recomendo para crianças que gostam de botar as coisas na boca). Amanda Cavalcanti

Comprei este conjunto para presentear meu filho de 7 anos, ele adorou, possui uma boa quantidade de peças, manual com sugestões de montagem e a maleta para guardar após o uso. recomendo a todos os pais que não desejam adquirir conjuntos mais caros ou com muitas peças complexas para os filhos nesta faixa etária. Entrega perfeita da Amazon como sempre. Felipe Rodrigues Cordeiro

Chegou muito rápido, veio super bem embalado, é muito lindo e meu filho amou o lego. As peças são pequenas mas fica lindo depois que monta. Todos nós ficamos felizes com o brinquedo, e muito delicado. Edineia Santos

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores mostraram insatisfação com o tamanho e limitações da quantidade de peças, além de problemas com a maleta. Veja os comentários:

Excelente, a qualidade Lego é inquestionável, porém, a maleta veio sem uma fechadura, embora não comprometa em nada é ruim receber o produto assim. Optei por não trocar pois era para o dia das crianças, minha filha não se importou com a maleta. Gustavo Barros

Boa qualidade mas pouca opção para fazer objetos variados como carros, o que meu neto mais gosta, só tem quatro rodas e quatro pneus. A mala fecha mal. Elisa Perillo

É um bom conjunto para presentear e estimular as crianças ao universo lego, porém a variação e quantidade de peças e potencialidades construtivas são bastante limitadas nesse conjunto. Um ponto negativo é a maletinha: bastante compacta e de baixa qualidade, especialmente nas travas, que saem constantemente. Esperava mais da marca lego, ainda mais considerando o preço do produto. Caio

Gostei do produto, porém as peças poderiam ser maiores. Paulo José Santanna

