Frentista é assassinado após impedir homem de usar banheiro feminino no RS

Um frentista de 46 anos foi morto a tiros após impedir que um homem entrasse no banheiro feminino em um posto de gasolina de Porto Alegre na manhã de domingo (6).

O que aconteceu

Atirador parou no posto com uma mulher e quis entrar no banheiro após a acompanhante, sendo impedido pelo frentista. A mulher que estava com o autor dos disparos também pediu para carregar o celular no local.

Câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver que o frentista e o homem estão discutindo, quando o atirador saca uma arma e atira na vítima. A mulher se desespera, pega o celular e foge.

Ingo Patrício Tasca Nunes morreu no local. A Polícia Civil informou que trabalha para identificar o autor do crime. Como o nome do atirador ainda é desconhecido, o UOL não conseguiu localizar defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

O autor do homicídio também quis entrar no banheiro e o frentista interveio. Eles tiveram uma discussão, o casal permaneceu mais um pouco ali no posto e aí a coisa inflamou. Infelizmente, o frentista foi morto a sangue frio.

Delegado Thiago Carrijo, ao UOL

A vítima deixa esposa e dois filhos. Ele será enterrado no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (7).