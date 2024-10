Ataque hacker interrompe transmissão de TVs russas no aniversário de Putin

A empresa estatal de mídia russa VGTRK, que possui e opera as principais estações de TV do país, foi alvo de um ataque cibernético maciço na segunda-feira, que, segundo uma fonte do governo ucraniano, foi causado por hackers de Kiev.

O site da VGTRK, a Companhia Estatal de Transmissão de Televisão e Rádio de toda a Rússia, não estava carregando na segunda-feira e seu canal de notícias 24 horas Rossiya-24 não estava disponível online.

"503 Serviço indisponível. Nenhum servidor está disponível para lidar com essa solicitação", dizia uma mensagem de erro quando os repórteres da Reuters tentaram acessar a transmissão ao vivo.

"Nossa holding de mídia estatal, uma das maiores, enfrentou um ataque de hackers sem precedentes em sua infraestrutura digital", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres, afirmando que a VGTRK estava trabalhando para superar as consequências.

"Os especialistas estão trabalhando para descobrir todas as circunstâncias, para entender aonde levam os rastros deixados por aqueles que organizaram esse ataque de hackers ao objeto de infraestrutura crítica."

A VGTRK, que disse mais cedo na segunda-feira que seu serviço online havia sofrido um ataque cibernético durante a noite e cujos canais de notícias fornecem a muitos russos notícias sobre a guerra na Ucrânia, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Uma fonte do governo ucraniano disse que os hackers ucranianos foram responsáveis pelo incidente, que coincidiu com o 72º aniversário do presidente russo, Vladimir Putin.

"Os hackers ucranianos 'parabenizaram' Putin em seu aniversário ao realizar um ataque em grande escala à empresa estatal de televisão e rádio russa", declarou a fonte à Reuters, pedindo para não ser identificada.

A Reuters não conseguiu verificar essa afirmação de forma independente.

De acordo com a Gazeta.ru, agência de notícias russa, uma fonte não identificada disse que o ataque cibernético teve como alvo os serviços internos e online da VGTRK, que também possui e opera estações de rádio e muitos canais de TV regionais.

"A transmissão online e os serviços internos estão fora do ar e até mesmo a Internet e a telefonia não estão funcionando. Vai levar muito tempo para consertar", afirmou a fonte.

Falando em Moscou, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, não disse quem estava por trás do ataque, mas que a mídia russa há muito tempo se tornou alvo do que ela chamou de "o Ocidente coletivo" e afirmou que o que aconteceu foi parte de "uma guerra híbrida".

*Por Dmitry Antonov, em Moscou, e Andrew Osborn, em Londres; reportagem adicional de Guy Faulconbridge em Moscou e de Tom Balmforth em Londres