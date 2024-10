Irmãs morrem atingidas por carro dirigido por motorista embriagado em MT

Do UOL, em São Paulo

Duas irmãs, de 25 e 15 anos, morreram após um acidente de carro em Vera (MT).

O que aconteceu

Carro das irmãs foi atingido por outro veículo, dirigido por motorista com sinais de embriaguez. O acidente foi na avenida Porto Rico, na região central do município, na manhã do domingo (6).

Sofia Gabrieli Chiaretti dos Santos, 15, morreu no local. Lucia Cristina Chiareti Macedo, 25, que dirigia o veículo, chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na unidade de saúde, segundo a Polícia Militar de Mato Grosso.

Câmera de segurança gravou acidente. Nas imagens, é possível ver que o veículo dirigido pelo motorista embriagado trafegava em alta velocidade quando atingiu o carro de Lucia.

Idosa, adolescente e criança que estavam no carro ficaram feridos. Segundo a PMMT, uma mulher de 69 anos, uma criança de oito e um adolescente de 15 também estavam no carro dirigido por Lucia e foram levados ao hospital com escoriações.

Motorista do carro que bateu nas irmãs confessou que tinha bebido. Ele, que não teve identidade divulgada, disse que estava voltando para casa após passar a noite bebendo com um amigo, que fugiu do local após o acidente.

O homem foi levado ao hospital e liberado em seguida. A Polícia Civil informou que investiga o caso.