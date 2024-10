Sobrevivente de rara doença que causa envelhecimento precoce morre aos 28 anos

MILÃO (Reuters) - Sammy Basso, o sobrevivente mais longevo de uma rara doença genética chamada progeria, morreu aos 28 anos de idade, informou a Associação Italiana de Progeria neste domingo.

A progeria, também conhecida como síndrome de Hutchinson-Gilford (HGPS), faz com que as pessoas envelheçam rapidamente, aparentando serem mais velhas do que são, com uma qualidade de vida reduzida e uma expectativa de vida de apenas 13,5 anos sem tratamento, informou o site da associação.

Ela afeta uma em cada oito milhões de bebês nascidos e tem uma incidência mundial de uma em cada 20 milhões de pessoas.

Nascido em 1995 em Schio, na região de Vêneto, no norte da Itália, Basso foi diagnosticado com progeria aos dois anos de idade. Em 2005, ele e seus pais fundaram a Associação Italiana de Progeria.

Ele ficou famoso em um documentário da National Geographic chamado “Sammy's Journey”, que conta uma viagem feita por ele pela Rota 66 nos Estados Unidos, de Chicago a Los Angeles, com seus pais e um de seus melhores amigos, Riccardo.

“Hoje nossa luz, nosso guia, se apagou. Obrigado Sammy por nos tornar parte dessa vida maravilhosa”, escreveu a associação em sua página no Instagram.

Há apenas 130 casos reconhecidos de progeria clássica em todo o mundo, dos quais quatro estão na Itália.

No entanto, a Associação Italiana de Progeria estimou que poderia haver até 350 casos, pois pode ser difícil rastreá-los, especialmente em países em desenvolvimento.