Quem é Eduardo Cavaliere, vice escolhido por Paes para a Prefeitura do Rio?

Eduardo Cavaliere, advogado e deputado estadual, foi o escolhido por Eduardo Paes para ser o vice-prefeito do Rio de Janeiro em 2024.

O que aconteceu

A escolha ocorreu após a desistência de Pedro Paulo, deputado federal pelo PSD e ex-secretário da Fazenda do Rio, que deixou a chapa após um escândalo pessoal envolvendo um vídeo íntimo. Ele era uma figura de confiança dentro do PSD e já havia ocupado cargos importantes na gestão de Paes, como o de Secretário da Fazenda.

Cavaliere tem 30 anos e é formado em Direito com concentração em Matemática Aplicada pela FGV. Ele iniciou sua trajetória política como Secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro entre 2021 e 2022. Nesse período, liderou projetos voltados à sustentabilidade e foi eleito Presidente Nacional das Capitais Brasileiras pela Sustentabilidade (CB27), destacando-se por sua atuação nas políticas ambientais da cidade.

Sua entrada na política começou após trabalhar como ajudante de ordens de Paes. Em 2018, enquanto ainda era estudante de Direito na FGV, Cavaliere começou a trabalhar ao lado de Eduardo Paes em sua campanha ao governo do estado, estabelecendo uma relação de confiança. Com a vitória de Paes à prefeitura em 2020, ele foi nomeado Secretário de Meio Ambiente, cargo que Paes ocupou em gestões anteriores.

Em 2022, Cavaliere foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, com 33.688 votos. Após sua atuação como secretário, ele se licenciou da prefeitura para concorrer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Sua eleição consolidou sua presença na política estadual ao mesmo tempo em que manteve proximidade com a gestão de Paes.

Além disso, Cavaliere ocupou o cargo de Secretário-chefe da Casa Civil entre 2023 e 2024. Esse cargo o colocou em uma posição estratégica no governo, sendo responsável por coordenar e articular políticas públicas da administração municipal, o que reforçou sua importância na gestão de Paes e sua capacidade de lidar com desafios administrativos.

Além da política, Cavaliere teve experiências no setor privado e em fóruns internacionais. Ele fundou a startup Gabriel, especializada em videomonitoramento para segurança pública, e representou o Brasil em conferências globais como a COP26 e Estocolmo +50. Também foi selecionado pela ONU para integrar o projeto @OurFutureAgenda.