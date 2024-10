Homem invade escola em Aracaju e esfaqueia ex em local de votação

Do UOL, em São Paulo

Um homem invadiu a escola onde a ex-companheira vota, em Aracaju, e a esfaqueou na manhã deste domingo (6).

O que aconteceu

Lauriedson Santos de Almeida entrou com uma faca em uma escola na Avenida Rio de Janeiro para matar a ex. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

Vítima foi atingida por um golpe de faca. Ela foi atendida por uma equipe médica que estava no local e não corre risco de morrer.

Um policial à paisana presenciou o crime e baleou Lauriedson. Segundo a SSP, o policial militar foi "colocado estrategicamente para fazer o serviço velado e verificar situações atípicas, a exemplo de outros locais de votação".

Agressor foi socorrido em estado grave. Ele foi levado para o Hospital de Urgência pelo Samu. Segundo a polícia, Lauriedson já foi indiciado em 2019 por desacato e, em 2012, respondeu a um inquérito policial por perturbação de tranquilidade.

Mulher já havia solicitado medida protetiva contra Lauriedson. Ela contou em depoimento à polícia que ele é usuário de drogas e tem histórico de violência. Testemunhas, incluindo os mesários da zona eleitoral, também prestaram depoimento.