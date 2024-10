Forças Armadas e Força Nacional fazem segurança nas eleições em 17 estados

As Forças Armadas e a Força Nacional vão atuar em mais de 500 municípios de 17 estados nas eleições municipais neste domingo (6). A atuação ocorre em apoio à Justiça Eleitoral para garantir a segurança e o andamento da votação.

O que aconteceu

Forças foram enviadas para cidades e estados que pediram apoio. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebe pedidos de apoio encaminhados pelos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado e cabe à Corte máxima da Justiça Eleitoral autorizar o envio de reforços para a segurança. Após autorizar o envio, o TSE encaminha a solicitação ao Ministério da Defesa, que providencia o efetivo junto às Forças Armadas.

Ao todo, foram mobilizados 23 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Efetivo vai atuar em municípios dos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

Chamadas de Garantia de Apuração e Votação, as operações consistem na atuação dos militares em conjunto com os órgãos de segurança pública locais. Militares vão atuar desde a distribuição de urnas até o envio de servidores da Justiça Eleitoral para comunidades em áreas remotas ou de instabilidade.

Tropas mobilizaram 3.200 veículos. Serão utilizados blindados, viaturas, embarcações, aeronaves e navios. Mobilização envolveu os cinco Comandos Conjuntos (Amazônia, Norte, Nordeste, Leste e Oeste), além dos comandos permanentemente ativados da Marinha (Comopnav), do Exército (Coter) e da Força Aérea (Comae).

Além deles, Força Nacional atuará em três estados. Efetivo formado por policiais de todo o país atuará em aldeias indígenas e cidades de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Diferentemente das Forças Armadas, a Força Nacional é um grupo de elite formado por policiais de todo o país que ficam à disposição do Ministério da Justiça. Nesta eleição, eles foram acionados pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), pela Polícia Federal e pelo governo do Rio Grande do Sul.

Militares foram acionados para garantir segurança nas eleições Imagem: Divulgação/Ministério da Defesa

Reforço estará presente também em capitais. Forças Armadas darão apoio em Rio de Janeiro, Teresina, Campo Grande, Fortaleza, Rio Branco, Cuiabá e Belém. A iniciativa de solicitar apoio do governo federal é comum em todas as eleições para atender regiões nas quais as autoridades locais têm dificuldades para garantir a segurança do processo eleitoral.

Ao todo, 5.569 municípios terão eleições neste domingo. Mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos a votar em todo o país na votação que ocorre das 8h da manhã às 17h, no horário de Brasília. Do total de municípios, em 103 deles poderá haver segundo turno caso algum candidato não obtenha a maioria absoluta dos votos (metade dos votos mais um). Isso acontece porque apenas cidades com pelo menos 200 mil eleitores registrados podem ter segundo turno.

Todas as 26 capitais dos estados se enquadram nessa situação. O segundo turno está previsto para ocorrer em 27 de outubro. Apenas Brasília e o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, não tem eleições municipais.