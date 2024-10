Sanches (PL) e Pietá (Solidariedade) vão disputar 2º turno em Guarulhos

Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade) vão disputar o segundo turno nas eleições para a Prefeitura de Guarulhos (SP).

O que aconteceu

Elói Pietá, 80, ex-prefeito de Guarulhos, deixou o PT este ano. Como o partido optou por lançar a candidatura do deputado federal Alencar Santana ao município, Pietá se desfiliou em janeiro para poder pleitear a administração municipal novamente pelo Solidariedade. Ele já foi prefeito e vereador de Guarulhos, além de deputado estadual e deputado federal.

Lucas Sanches, 28, é bolsonarista sem Bolsonaro. Sanches passou uma situação partidária semelhante à de Pietá. Apesar de ser filiado ao PL, o candidato não recebeu o apoio do ex-presidente na campanha, que optou por Jorge Wilson (Republicanos), colega do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Quem é Elói Pietá?

Gaúcho com casa no município paulista. Com experiência como professor e advogado, Pietá nasceu em Gaurama (RS), mas é morador de Guarulhos desde 1980. Foi vereador da cidade paulista entre 1983 e 1990. Tornou-se deputado estadual de SP em 1990, sendo reeleito em 1994 e 1998. Atuou ainda como líder do PT na Casa.

Em 2000, foi eleito prefeito de Guarulhos. Foi reeleito em 2004. Em 2016, tentou um novo mandato, mas ficou em terceiro lugar. Ainda tentou se tornar candidato a governador pelo PT em 2018, mas perdeu a vaga para Luiz Marinho nas prévias do partido. Por fim, em 2020, foi novamente candidato à Prefeitura de Guarulhos, mas perdeu para o então chefe do Executivo municipal, Guti (PSD).

Deputado federal de vida curta. Em janeiro de 2023, assumiu um mandato por 30 dias como suplente, já que alguns deputados em final de mandato licenciaram-se para assumir ministérios no governo Lula. Já no mês seguinte, os parlamentares eleitos em 2022 assumiram seus cargos, levando Pietá e os demais antecessores da Câmara a encerrarem os mandatos.

Teve nome envolvido em escândalo. Em maio de 2009, os ex-prefeitos Elói Pietá e Jovino Cândido (então PV), a empreiteira OAS e os engenheiros da empresa se tornaram alvos de investigações sobre superfaturamento. Segundo a acusação, as obras do Complexo Viário Baquirivu, avaliadas em R$ 70 milhões, custaram mais de R$ 100 milhões. A Justiça Federal decretou a penhora de bens de Elói Pietá em 2012.

Quem é Lucas Sanches?

Já foi do PP. Concorreu pela primeira vez pelo partido em 2016, como vereador de Guarulhos, mas não venceu. Em 2020, no entanto, foi eleito por meio do quociente eleitoral. Em 2022, tentou uma vaga como deputado federal, sem sucesso.

Valdemar como fiador da candidatura. Sua coligação também é formada pelo PMB, DC e Novo. O presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, é seu padrinho político.

Desafios de Guarulhos incluem segurança e transporte

Segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos enfrenta problemas como a falta de segurança pública, que se reflete no aumento de roubos e furtos em residências. A melhoria no transporte público também é uma reivindicação antiga dos moradores.