André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) disputarão 2º turno em Fortaleza

Do UOL, em Maceió

O segundo turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza vai reproduzir a polarização nacional, com a disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Com 100% das urnas apuradas, eles foram os dois mais votados neste domingo (6), em uma das corridas eleitorais mais acirradas do país.

O que aconteceu

100% das urnas apuradas. André Fernandes teve 40,20% (562.305 votos) e Evandro Leitão ficou com 34,33% (480.174 votos).

Dois candidatos fortes ficaram de fora. A votação excluiu da disputa os dois candidatos que foram para o segundo turno em 2020: o atual prefeito, José Sarto (PDT), que tentava a reeleição, e Capitão Wagner (União).

Meio da campanha teve uma virada. André Fernandes, 26, e Evandro Leitão, 57, começaram atrás nas pesquisas. Mas, com o início da propaganda política, despontaram e conseguiram passar para o segundo turno.

Influência de lideranças nacionais. Fernandes e Leitão têm o apoio dos dois mais populares políticos do país: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), respectivamente. Ambos foram à capital cearense demonstrar suporte aos candidatos.

Apoios de nomes locais populares. Evandro Leitão ainda tem ao seu lado o ex-governador do Ceará (2014 a 2022) e atual ministro da Educação, Camilo Santana , considerado o nome mais forte da política local, além do atual governador, Elmano de Freitas (PT), e do senador Cid Gomes (PSB).

Para onde vão os derrotados? O prefeito Sarto, que é aliado de Ciro Gomes (PDT), não deve anunciar apoio a ninguém no segundo turno. O mesmo é esperado de Capitão Wagner. Eduardo Girão (Novo) deixou claro que vai apoiar Fernandes na disputa. Já George Lima (Solidariedade) e Tecio Lima (PSOL) devem ficar ao lado de Leitão.

Guerra por voto nas redes. A campanha em Fortaleza foi repleta de ataques entre os candidatos. Sarto, por sinal, foi o candidato do país que mais gastou com impulsionamento no Instagram e no Facebook, alguns deles atacando o adversário petista.

Neopetista. Deputado estadual e ex-presidente da Assembleia, Evandro Leitão era do PDT e deixou o partido apenas na janela de abril para se filiar ao PT e concorrer à administração municipal. Nas prévias, ele venceu a ex-prefeita Luizianne Lins, que não participou ativamente da campanha.

Direita desde cedo. Por sua vez, André Fernandes é bolsonarista raiz. Ele tenta sua primeira vitória no Executivo. Em 2022, foi eleito o deputado federal mais votado do Ceará, com 229 mil votos.