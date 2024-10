Veja a lista dos candidatos a vereador de Santo André (SP) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Santo André (SP) tem 27 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 464 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Santo André (SP):

Acacio de Moraes - 12000 - PDT - Indeferido

Adailton Ricardo - 23011 - CIDADANIA - Deferido

Adm Joilson Rodrigues - 22121 - PL - Deferido

Adriana Moura - 27555 - DC - Deferido

Adriana Ruper - 27333 - DC - Deferido

Ageu Padoveze - 20000 - PODE - Deferido

Alairton Gomes - 55007 - PSD - Deferido

Alan Ferreira - 13123 - PT - Deferido

Alberto Gama - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Albuquerque Fiscal do Povo - 44999 - UNIÃO - Deferido

Alcidea Miguel - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Alessandra Rocha - 70233 - AVANTE - Deferido

Alex Arrais - 40100 - PSB - Deferido

Alex Ramos - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Alicinio dos Produtos - 25119 - PRD - Deferido

Aline Romanholli - 15500 - MDB - Deferido

Allan Cavalcante - 22700 - PL - Deferido

Ana do Pão - 70177 - AVANTE - Deferido

Ana Franco - 22181 - PL - Deferido

Ana Salgado - 35115 - PMB - Deferido

Anderson Caldeira - 35321 - PMB - Deferido

Anderson Damasceno - 30130 - NOVO - Deferido

Anderson Gomez - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Anderson Pit - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Anderson Tezoni - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Anderson Thulinha - 77437 - SOLIDARIEDADE - Deferido

André Duarte - 40789 - PSB - Deferido

Andre Silverio - 77121 - SOLIDARIEDADE - Indeferido

Andrea do Sapeca - 43000 - PV - Deferido

Andrea Silva - 40112 - PSB - Deferido

Andreia do Mtst - 50456 - PSOL - Deferido

Andreia Vo - 30279 - NOVO - Deferido

Andrezão - 11111 - PP - Deferido

Angela Defensora dos Animais - 13013 - PT - Deferido

Angela Ubal - 20823 - PODE - Deferido

Angelo Cope do Proj. Mais Vida - 15012 - MDB - Deferido

Antonio Carlos Bonaite - 13620 - PT - Deferido

Antonio Lopes - 35350 - PMB - Deferido

Araujo do Clube - 15362 - MDB - Deferido

Ariane Fraga Buck - 25321 - PRD - Deferido

Arlindo - 12112 - PDT - Indeferido

Armando Cesar Júnior - 25190 - PRD - Deferido com recurso

Armando Correia - 20100 - PODE - Deferido

Bahia - 45800 - PSDB - Deferido

Bahia do Lava Rápido - 45222 - PSDB - Deferido

Beatriz Viana - 27028 - DC - Deferido

Belmiro Moreira - 13310 - PT - Deferido

Benê da Saúde - 20023 - PODE - Deferido

Beto do Balãozinho - 27321 - DC - Deferido

Bira do Depósito - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Biro Biro de Santo André - 27444 - DC - Deferido

Bispo Rueda - 55500 - PSD - Deferido

Bob Carneiro - 35133 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bombeiro Tenente Manssur - 22193 - PL - Deferido

Bonifácio - 27222 - DC - Deferido

Braulio - 30808 - NOVO - Indeferido

Brenio Enfermeiro - 25192 - PRD - Deferido

Bruno Ribas - 70001 - AVANTE - Deferido

Bruno Sampaio - 12232 - PDT - Deferido

Buiu - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Camargos - 11067 - PP - Indeferido

Cantor Denis Ramos - 15666 - MDB - Deferido

Cap Pm Vinicio Fagundes - 40193 - PSB - Deferido

Carley - 15123 - MDB - Deferido

Carlinhos Nascimento - 44440 - UNIÃO - Deferido

Carlos Ferreira - 15999 - MDB - Deferido

Cassia Durante - 77024 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Célio Abençoado - 11555 - PP - Indeferido

Célio Lopes - 45789 - PSDB - Deferido

Cesar do Relógio - 27111 - DC - Deferido

Cesar Drimaju - 45188 - PSDB - Deferido

Chapelão do Forró - 50132 - PSOL - Deferido

Chef Melchior - 45045 - PSDB - Deferido

Chicão da Silva - 40123 - PSB - Deferido

Cicote - 70321 - AVANTE - Deferido

Cida Arte - 50100 - PSOL - Deferido

Cida Cabeleireira - 70089 - AVANTE - Deferido

Cida Rodrigues - 30552 - NOVO - Deferido

Ciro Nascimento - 27700 - DC - Deferido

Claudia Regina - 15400 - MDB - Deferido

Clebão Romero - 50400 - PSOL - Deferido

Cleide Tameirão - 13713 - PT - Deferido

Clovis Girardi - 13477 - PT - Deferido

Comandante Vincenzina - 23153 - CIDADANIA - Deferido

Corretor Estevam Presley - 44012 - UNIÃO - Deferido

Cris Alemão - 50555 - PSOL - Deferido

Cris Brandão - 22333 - PL - Deferido

Cris da Abb - 13130 - PT - Deferido

Cris Moura - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cris Tirapani - 25255 - PRD - Deferido

Dama de Ferro - 44712 - UNIÃO - Deferido

Dandan - 70030 - AVANTE - Deferido

Dani Pedala Jaçatuba - 25250 - PRD - Deferido

Daniel Bortoletto - 11008 - PP - Indeferido

Daniel Buissa - 20200 - PODE - Deferido

Daniel Hiena - 12774 - PDT - Indeferido

Danilo Missura - 15022 - MDB - Deferido

David da Shalom - 55455 - PSD - Deferido

Debora do Autismo - 10033 - REPUBLICANOS - Deferido

Defensor Junior Souza - 13654 - PT - Deferido

Deise Feitosa - 27029 - DC - Deferido

Delegado Luis Fabiano - 44456 - UNIÃO - Deferido

Delegado Vital - 40777 - PSB - Deferido

Dema Marçola - 77657 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Denardo - 15001 - MDB - Deferido

Denis Gamba - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Denis Grillo - 50500 - PSOL - Deferido

Denis Locutor - 10710 - REPUBLICANOS - Deferido

Diego Cabral - 15111 - MDB - Deferido

Diego Fontanella - 35000 - PMB - Deferido

Dilma Veras - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Doda - 15015 - MDB - Deferido

Douglas Benazzi - 55333 - PSD - Deferido

Doutora Zeli - 77003 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr Atilio - 10354 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Bedin - 70444 - AVANTE - Deferido

Dr Cleibe Braz - 27399 - DC - Deferido

Dr Fábio Lopes - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Dr Helio Krakauer - 30018 - NOVO - Deferido

Dr José Dilson - 55011 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dr Marcelo Chehade - 45000 - PSDB - Deferido

Dr Marcio Veterinario - 30235 - NOVO - Deferido

Dr Marcos - 12222 - PDT - Deferido

Dr Moreira - 30500 - NOVO - Deferido

Dr Pedro Awada - 44000 - UNIÃO - Deferido

Dr Ronaldo Veterinario - 27000 - DC - Deferido

Dr Ronny Freitas - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Wilson Ponce - 27123 - DC - Deferido

Dr. Marcos Pinchiari - 15100 - MDB - Deferido

Dr. Samuel Siqueira - 15678 - MDB - Deferido

Dra Ana Gloria - 27777 - DC - Deferido

Dra Ana Veterinária - 55000 - PSD - Deferido

Dra Andréia Veterinária - 22210 - PL - Deferido

Dra Kelly Pico - 25025 - PRD - Deferido

Dra Nair Pires - 10828 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Raquel Amaral - 35243 - PMB - Deferido

Dra Silvia Guiguer - 30422 - NOVO - Deferido

Dra Tamara - 40333 - PSB - Deferido

Dra Tamires Paulino - 10028 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Tânia Juliano - 22999 - PL - Deferido

Dra Thaís Inácio - 44777 - UNIÃO - Deferido

Dra Zäidän - 40011 - PSB - Deferido

Dra Zoraia Berber - 25222 - PRD - Deferido

Drica da Bancada Feminista - 50900 - PSOL - Deferido

Drika da Luzita - 35123 - PMB - Deferido

Durval Ludovico - 40040 - PSB - Deferido

Durval Magrao do Deposito - 27027 - DC - Deferido

Eden Ramos - 13002 - PT - Deferido

Edgar Magalhães - 40233 - PSB - Deferido

Edgard Brandão - 27888 - DC - Deferido

Edilson Depósito Maracanã - 20234 - PODE - Deferido

Edilson Santos - 25123 - PRD - Deferido

Edinho - 12122 - PDT - Deferido

Edinho Miranda - 22133 - PL - Deferido

Edmilson Marron - 20055 - PODE - Deferido

Ednei de Rossi - 70380 - AVANTE - Deferido

Edsinho - 50420 - PSOL - Deferido

Eduardo Filenga - 27456 - DC - Deferido

Edward Evangelista - 11757 - PP - Deferido

Elaine Cristina - 77131 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elda Alves - 22154 - PL - Deferido

Elian - 70333 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Eliana Angelini - 20888 - PODE - Deferido

Eliana da Toledana - 70125 - AVANTE - Deferido

Elizete Paiva - 27007 - DC - Deferido

Elza Branca - 35520 - PMB - Deferido

Emanuel Leite - 40555 - PSB - Deferido

Enfermeira Gilmara Nascimento - 70192 - AVANTE - Deferido

Enfermeira Janete - 45777 - PSDB - Deferido

Enfermeiro Edy Lima - 27134 - DC - Deferido

Enfermeiro Erick Eloí - 13999 - PT - Deferido

Eunápio - 40755 - PSB - Deferido

Evandro Baptista - 30000 - NOVO - Deferido

Fabiana Vasconcelos - 40128 - PSB - Deferido

Fabinho Proteção Esporte - 20999 - PODE - Deferido

Fabio Souza - 30007 - NOVO - Deferido

Fabio Uchoa - 25252 - PRD - Deferido

Fatima Menezes - 25077 - PRD - Deferido

Fellipe Melito - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fernandinho Varzea - 12033 - PDT - Indeferido

Ferreira Fiscal do Povo - 22213 - PL - Deferido

Ferruge Carteiro - 13000 - PT - Deferido

Filinto Muller - 50133 - PSOL - Deferido

Flavia Madeira - 30999 - NOVO - Deferido

Flavinha O Afeto Cura - 13400 - PT - Deferido

Flavio Alecrim - 35777 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Flavio Ottolini - 30011 - NOVO - Deferido

Flavio Santos - 77400 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Floriza Fernandes - 22521 - PL - Deferido

Fofão - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fumassa - 45625 - PSDB - Deferido

Gedalva Conselheira - 20017 - PODE - Deferido

Geralda Santos - 77144 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Gg - 25800 - PRD - Deferido

Gibi - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Gilberto Silva - 30190 - NOVO - Deferido

Gileno - 70000 - AVANTE - Deferido

Giuseppe Rauseo - 35351 - PMB - Deferido

Graziela - 20022 - PODE - Deferido

Greice Kelly - 65123 - PC do B - Deferido

Helena Vieira - 12978 - PDT - Deferido

Hélio Júnior - 11123 - PP - Deferido

Hirancelmo - 12333 - PDT - Indeferido

Iago Lima - 27500 - DC - Deferido

Igor Bigodinho - 70222 - AVANTE - Deferido

Iraci Lima - 11444 - PP - Deferido

Irmã Ednéia - 22500 - PL - Deferido

Irmã Sonia - 45333 - PSDB - Deferido

IVI Amighini da Odonto - 23523 - CIDADANIA - Deferido

J Silva - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Jaime Costa - 25555 - PRD - Deferido

Jana Amaral - 12321 - PDT - Deferido

Jane da Saúde - 40192 - PSB - Deferido

Janiquele da Saúde - 44123 - UNIÃO - Deferido

Jean do Açougue - 20024 - PODE - Deferido

Jefferson Viana - 22274 - PL - Deferido

Jhony Bigai - 35678 - PMB - Deferido

João do Firenze - 20500 - PODE - Deferido

João Leite - 35555 - PMB - Deferido

João Moraes - 25007 - PRD - Deferido

Joao Vitor de Jesus Junior - 30789 - NOVO - Deferido

Joelma Veríssimo - 15122 - MDB - Deferido

Jorge Roberto - 12636 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jorjão Camelô - 44441 - UNIÃO - Deferido

Jorjão Tenorio - 27100 - DC - Deferido

José de Araujo - 55100 - PSD - Deferido

José Felix - 50550 - PSOL - Deferido

Jose Renato - 12007 - PDT - Renúncia

Joselito - 13777 - PT - Deferido

Jú Preta Rara - 20209 - PODE - Deferido

Juliana do Guará - 55222 - PSD - Deferido

Julio da Farmacia - 15888 - MDB - Deferido

Juninho Araújo - 25707 - PRD - Deferido

Kaio Sillas - 15555 - MDB - Deferido

Karina Paranapiacaba - 55444 - PSD - Deferido

Katia Franco - 20047 - PODE - Deferido

Katia Marques - 10233 - REPUBLICANOS - Deferido

Keli Psicóloga - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Kelly do Posto - 35580 - PMB - Deferido

Kiusam de Oliveira - 13837 - PT - Deferido

Kleber Paiva - 40678 - PSB - Deferido

Larocca - 11222 - PP - Deferido

Leka Tokuzumi - 15550 - MDB - Deferido

Léo da Cipa - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

Leo da Kibom - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Leonardo Lima - 55111 - PSD - Deferido

Lilian Vieira - 44002 - UNIÃO - Deferido

Loan Barros - 11234 - PP - Indeferido

Lu Botelho - 23700 - CIDADANIA - Deferido

Luana Matos - 55999 - PSD - Deferido

Lucas da Previdencia - 30135 - NOVO - Deferido

Lucas Zacarias - 22022 - PL - Deferido

Luciana (lu) - 12322 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Luciano Cassiano - 55678 - PSD - Deferido

Luis Lampião - 44458 - UNIÃO - Deferido

Luiz Alberto - 40321 - PSB - Deferido

Luiz França - 35999 - PMB - Deferido

Luiz Raimundo - 13100 - PT - Deferido

Maestro Douglas - 45555 - PSDB - Deferido

Maestro João de Campos - 50007 - PSOL - Deferido

Magrão Alvorada - 12123 - PDT - Deferido

Major Ricardo Silva - 22120 - PL - Deferido

Major Vitor Santos - 22222 - PL - Deferido

Mãozinha do Palmares - 35967 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Maradona - 70100 - AVANTE - Deferido

Marcão Amigo - 22217 - PL - Deferido

Marcelinho - 13789 - PT - Deferido

Marcia Gomes - 20444 - PODE - Deferido

Marcia Magnani - 15310 - MDB - Deferido

Marcia Silva - 12555 - PDT - Deferido

Marciano Uber - 20555 - PODE - Deferido

Marcinha Noix Por Noix - 20333 - PODE - Deferido

Marcinho do Povo - 23127 - CIDADANIA - Deferido

Márcio Colombo - 45030 - PSDB - Deferido

Marcio Toniol Macaco - 44444 - UNIÃO - Deferido

Marco Aquino - 70123 - AVANTE - Deferido

Marcos Alves da Saúde - 11100 - PP - Deferido

Marcos Caldeira - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcos Calvo - 70070 - AVANTE - Deferido

Marcos da Farmacia - 40222 - PSB - Deferido

Marcos Evangelista - 22777 - PL - Deferido

Marcos Maia - 30003 - NOVO - Deferido

Marcos Tegacini - 30111 - NOVO - Deferido

Marcos Yamachiro - 43123 - PV - Deferido

Marcos Zoyo Auto Peças - 11869 - PP - Indeferido

Margarida Amorim - 29999 - PCO - Deferido

Maria Administrativo - 11190 - PP - Deferido

Maria do Povo - 35222 - PMB - Deferido

Maribi Espanhola - 30222 - NOVO - Deferido

Markinhos Pjr - 11777 - PP - Deferido

Marleide Soares - 35111 - PMB - Deferido

Mauricio Menezes - 20001 - PODE - Deferido

Melancia do Samba - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Melito - 44001 - UNIÃO - Deferido

Mestre da Capoeira - 70005 - AVANTE - Deferido

Mestre Pelé - 18123 - REDE - Deferido

Mineiro do Posto - 70999 - AVANTE - Deferido

Mineiro Motos - 27550 - DC - Deferido

Mirandinha do Bairro - 40999 - PSB - Deferido

Miriam Agarbella Ravin - 25000 - PRD - Deferido

Miriam Lago - 30024 - NOVO - Deferido

Monika Cavalera - 45666 - PSDB - Deferido

Montorinho - 77677 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Montovani - 12777 - PDT - Renúncia

Moreyra Silva - 10002 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Mori Yamashita - 22444 - PL - Deferido

Nadir Barboza - 12002 - PDT - Deferido

Nakad - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Natan - 35900 - PMB - Deferido

Naura Guedes - 11632 - PP - Deferido

Nega Val - 15777 - MDB - Deferido

Negao Gago - 35271 - PMB - Deferido

Nelson Vieira - 77300 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Neném Ferreira - 10064 - REPUBLICANOS - Deferido

Nevio Campanella - 25500 - PRD - Deferido

Ney do Parque - 35005 - PMB - Deferido

Nilda Mota - 13027 - PT - Deferido

Nino Brandão - 70789 - AVANTE - Deferido

Noel Valtão - 10025 - REPUBLICANOS - Deferido

Odilon - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Oscar Martorelli - 70111 - AVANTE - Deferido

Osvaldinho - 44500 - UNIÃO - Deferido

Paino - 22122 - PL - Deferido

Papai Junior Alves - 11267 - PP - Deferido

Pastor Marcos Tome - 25444 - PRD - Deferido

Pastor Nery - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Paula Sousa - 15321 - MDB - Deferido

Paulão da Caçamba - 50000 - PSOL - Deferido

Paulinho do Posto - 27890 - DC - Deferido

Paulo Bueno - 55321 - PSD - Deferido

Paulo Cavallini - 25225 - PRD - Deferido

Paulo do Gás - 35333 - PMB - Deferido

Pedrão do Suiça - 35199 - PMB - Deferido

Pedrinho Botaro - 45680 - PSDB - Deferido

Pelé da Água - 20777 - PODE - Deferido

Personal Carlinhos China - 25525 - PRD - Deferido

Peter Pan - 12349 - PDT - Indeferido

Pinheiro Pinheirinho - 22000 - PL - Deferido

Prof Marcelo Buzetto - 50300 - PSOL - Deferido

Prof Valdemir - 30123 - NOVO - Deferido

Prof. Jobert Minhoca - 20123 - PODE - Deferido

Professor Davidson - 65077 - PC do B - Deferido

Professor Eduardo Mendonça - 55666 - PSD - Deferido

Professor Emerson - 25888 - PRD - Deferido

Professor Fábio - 25666 - PRD - Deferido

Professor Leo da Seguranca - 30777 - NOVO - Deferido

Professor Márcio Tubarão - 70077 - AVANTE - Deferido

Professor Roberto - 11122 - PP - Deferido

Professor Sergio - 44234 - UNIÃO - Deferido

Professor Vitor - 29000 - PCO - Renúncia

Professora Bete - 15551 - MDB - Deferido

Professora Ericka Springmann - 40001 - PSB - Deferido

Professora Isabel Rodrigues - 40007 - PSB - Deferido

Professora Izildinha - 40024 - PSB - Deferido

Professora Marta Macedo - 27449 - DC - Deferido

Professora Martinha - 13133 - PT - Deferido

Professora Pétta - 40400 - PSB - Deferido

Professora Rose - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Vanderleia Deca - 50789 - PSOL - Deferido

Professora Vânia Cretucci - 70073 - AVANTE - Deferido

Professora Vilma - 27787 - DC - Deferido

Rafa Lardieri - 25393 - PRD - Deferido

Rafa Zeferino - 45019 - PSDB - Deferido

Rafael Daniel - 25777 - PRD - Deferido

Rafael Dellova - 40405 - PSB - Deferido

Rafael Resende - 40888 - PSB - Deferido

Raquel Ferraz - 22580 - PL - Deferido

Raquel Varela - 18018 - REDE - Deferido

Regiane Psicologa - 30321 - NOVO - Deferido

Regina Cesar - 45190 - PSDB - Deferido

Renan Jonas - 20220 - PODE - Deferido

Renan Samuca - 40456 - PSB - Deferido

Renan Tomas - 20192 - PODE - Deferido

Renata Pelanda - 23222 - CIDADANIA - Deferido

Renatinho - 70170 - AVANTE - Deferido com recurso

Renato Freire - 30333 - NOVO - Deferido

Rene Naves - 22021 - PL - Deferido

Ricardo Alvarez - 50123 - PSOL - Deferido

Ricardo de Freitas - 20988 - PODE - Deferido

Ricardo Zoio - 15444 - MDB - Deferido

Roberto da Salute - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Roberto Gomes - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rodolfo Donetti - 23023 - CIDADANIA - Deferido

Rodolfo Guedes - 20020 - PODE - Renúncia

Rodrigo Alves - 30030 - NOVO - Deferido

Rodrigo Espanhol - 25999 - PRD - Deferido

Rodrigo Força e Honra - 70153 - AVANTE - Deferido

Rodrigo Smul - 13131 - PT - Deferido

Romero Firmino - 15000 - MDB - Deferido

Ronaldo de Castro - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronildo Soares - 27778 - DC - Deferido

Roque Hudson - 22220 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rosaria Almeida - 27999 - DC - Deferido

Rosiel Côrrea - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Rosilene Abençoada - 22123 - PL - Deferido

Rosyy - 25333 - PRD - Deferido

Sales Gente Boa - 15007 - MDB - Deferido

Samara Reis - 12177 - PDT - Deferido

Samuel Lima - 25124 - PRD - Deferido

Sargento Lobo - 70777 - AVANTE - Deferido

Sargento Oliveira - 55190 - PSD - Deferido

Sargento Wilson - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Seba Araujo - 15150 - MDB - Deferido

Selmo da Academia - 11403 - PP - Deferido

Sergio da Represa - 12018 - PDT - Deferido

Severino Juvino - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Sheila Maia - 15222 - MDB - Deferido

Sil da Saúde - 70220 - AVANTE - Deferido

Silmara da Toledana - 44334 - UNIÃO - Renúncia

Silmara Silva - 44789 - UNIÃO - Renúncia

Silvana da Saúde - 20456 - PODE - Deferido

Silvana Silva - 40000 - PSB - Deferido

Silvania da Saúde - 55010 - PSD - Deferido

Silvia Prado - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Simone Evangelista - 25001 - PRD - Deferido

Simone Ribeiro - 70888 - AVANTE - Deferido

Stefania Possari - 70033 - AVANTE - Deferido

Tabata Mariano - 11333 - PP - Renúncia

Talita Vidal - 55755 - PSD - Deferido

Tania da Tatibel - 30100 - NOVO - Deferido

Tati do Santa - 77045 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Tenente Coronel Moraes - 27190 - DC - Deferido

Terezinha Tolotto - 11025 - PP - Deferido

Thayssa do Coletivo Nóiz - 50777 - PSOL - Deferido

Thiago Germano - 15333 - MDB - Deferido

Tiago Nogueira - 13616 - PT - Deferido

Tonho Lagoa - 27180 - DC - Deferido

Toninha - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Toninho Caiçara - 20222 - PODE - Deferido

Toninho de Jesus - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Toninho do Chaplin - 10227 - REPUBLICANOS - Deferido

Toth - 55555 - PSD - Deferido

Trindade Bolt - 44222 - UNIÃO - Deferido

Vagner Barros - 35192 - PMB - Deferido

Vagner Paparazzo - 30300 - NOVO - Deferido

Valdeci Lúcio - 44321 - UNIÃO - Deferido

Valéria Silva - 55432 - PSD - Deferido

Valesca Falcao - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Valmir Figueiredo Advogado - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Valquimar Gomes - 12455 - PDT - Indeferido

Valter Rodrigues - 13966 - PT - Deferido

Vanessa Cale - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vania Mieko Aida - 30456 - NOVO - Deferido

Vanilda Martins - 13456 - PT - Deferido

Vavá da Churrascaria - 55800 - PSD - Deferido

Vera Barros - 22057 - PL - Deferido

Vera Cardoso - 44199 - UNIÃO - Deferido

Verah Dosun - 50505 - PSOL - Deferido

Vinícius Nosso Bairro - 45039 - PSDB - Deferido

Wadão da Academia - 22786 - PL - Deferido

Wagner Lima - 13696 - PT - Deferido

William Lago - 22100 - PL - Deferido

Wilson Mineiro - 77192 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Xuxa - 11011 - PP - Deferido

Yuzo Matoba - 18000 - REDE - Deferido

Zacarias Roque dos Santos - 40200 - PSB - Deferido com recurso

Zappa da Habitação - 20111 - PODE - Deferido

Zé Neto - 11000 - PP - Deferido

Zezão - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Zezinho Piaui - 40182 - PSB - Deferido

Zezito Bigode Grosso - 44044 - UNIÃO - Deferido

Zinha Agente da Saúde - 44258 - UNIÃO - Renúncia

Zita Souza - 12017 - PDT - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.