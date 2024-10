Veja a lista dos candidatos a vereador de Osasco (SP) em 2024

Do UOL, em São Paulo

A cidade de Osasco (SP) tem 21 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 416 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Osasco (SP):

Adalberto do Olaria - 15033 - MDB - Deferido

Adauto Tô - 12070 - PDT - Deferido

Adelina Carvalho - 28300 - PRTB - Deferido

Adilson Veiga - 50150 - PSOL - Deferido

Adriana Garrafaria - 30030 - NOVO - Deferido

Adriano Oliveira - 28999 - PRTB - Deferido

Agora É Com Elas Zélia Lucas - 13125 - PT - Deferido

Alan Enfermeiro - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Alciron do Milho - 40678 - PSB - Deferido

Alex da Academia - 12200 - PDT - Deferido

Alexandre Baronesa - 28411 - PRTB - Deferido

Alexandre Capriotti - 22100 - PL - Deferido

Alexandre Castilho - 13123 - PT - Deferido

Alexandre Piche - 11007 - PP - Deferido

Alexandre Santos - 55700 - PSD - Deferido

Alô Alê - 28222 - PRTB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Altonomista Bezerra - 44456 - UNIÃO - Deferido

Alzira Camillo - 27020 - DC - Deferido

Amarildo Moradia - 11913 - PP - Deferido

Amauri do Banco - 27009 - DC - Deferido

Ana Lima e Bancada Feminista - 50900 - PSOL - Deferido

Ananias Protetor das Mulheres - 11888 - PP - Deferido

Andrezinho - 10332 - REPUBLICANOS - Deferido

Apostolo Nelson Oliveira - 15777 - MDB - Deferido

Arthur Scara - 44333 - UNIÃO - Deferido

Autran do Povo - 36222 - AGIR - Deferido

Baiana do Portal - 36116 - AGIR - Deferido

Baiana do Santa Rita - 25500 - PRD - Deferido

Baixinho do Açougue - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Batista Comunidade - 70800 - AVANTE - Deferido

Bia - 12126 - PDT - Deferido

Bigode do Santa Maria - 30303 - NOVO - Deferido

Binho Coletivo Resistência - 23456 - CIDADANIA - Deferido

Birinho - 30789 - NOVO - Deferido

Biro da Comunidade Oz - 22220 - PL - Deferido

Bispo Nunes - 22002 - PL - Deferido

Bra Novaes - 70700 - AVANTE - Deferido

Branco - 55036 - PSD - Deferido

Brito da Farmacia - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Bruna Anunciação - 11000 - PP - Deferido

Bruno Santos - 36000 - AGIR - Deferido

Bujão do Trovoada - 40555 - PSB - Deferido

Cabo Torres - 22322 - PL - Deferido

Camilo da São Salomão - 36015 - AGIR - Deferido

Cantor Goleiro - 44121 - UNIÃO - Deferido

Carina Franco - 36333 - AGIR - Deferido

Carlão do Povo - 40010 - PSB - Deferido

Carlinhos da Associação - 55780 - PSD - Deferido

Carlinhos do Rochdale - 12500 - PDT - Deferido

Carmonio Bastos - 20555 - PODE - Deferido

Carol Cerqueira - 25055 - PRD - Deferido

Cau das Casinhas - 30600 - NOVO - Deferido

Cesar Alemão - 13100 - PT - Deferido

Cesar do Pura Alegria - 40000 - PSB - Deferido

Cesar Farias - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Charles Duende - 20020 - PODE - Deferido

Chiquinho da Hora - 25015 - PRD - Deferido

Cicero Lima - 27890 - DC - Deferido

Cida Cunha - 13025 - PT - Deferido

Claudinho Magno - 22007 - PL - Deferido

Clóvis Luiz - 40226 - PSB - Deferido

Conceição Rodrigues - 20222 - PODE - Deferido

Cris Corredor - 20111 - PODE - Deferido

Cris Freitas - 15400 - MDB - Deferido

Cristina da Enfermagem - 36192 - AGIR - Deferido

Daiane Darc - 11333 - PP - Deferido

Dal - 11011 - PP - Deferido

Dandara Silva - 18071 - REDE - Deferido

Daniel Domingues - 30777 - NOVO - Deferido

Daniel Matias - 55123 - PSD - Deferido

Daniel Oliveira - 28007 - PRTB - Deferido

Daniel Silva - 18236 - REDE - Renúncia

de Paula - 20456 - PODE - Deferido

Delbio Teruel - 44020 - UNIÃO - Deferido

Denilson da Adega - 40040 - PSB - Deferido

Dezinho da Pizzaria - 36505 - AGIR - Deferido

Diego Pageu - 45147 - PSDB - Deferido

Diego Rainho - 12630 - PDT - Deferido

Dindinha do Dog - 36066 - AGIR - Deferido

Dinei Simão - 55644 - PSD - Deferido

Dinho - 30456 - NOVO - Deferido

Dirceu Paraguai - 77200 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Diretora Val - 45678 - PSDB - Deferido

Diu Pereira - 15133 - MDB - Deferido

Dona Lourdes do Vitoria - 44500 - UNIÃO - Deferido

Douglas Sakatauskas - 11020 - PP - Deferido

Dr Ademir Lopes - 25888 - PRD - Deferido

Dr Alexandre Bussab - 15000 - MDB - Deferido

Dr Almir da Farmacia - 70444 - AVANTE - Deferido

Dr Emerson Ramos - 55500 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dr Euclydes O Médico do Povo - 70555 - AVANTE - Deferido

Dr Joao Vitor - 36300 - AGIR - Deferido

Dr Luiz Henrique - 45777 - PSDB - Deferido

Dr Marcelinho Engraxate Juntos - 11111 - PP - Deferido

Dr Rafael Alves - 12777 - PDT - Deferido

Dr Valmir Vasconcelos - 55101 - PSD - Deferido

Dr Willian - 22345 - PL - Deferido

Dr. Lucas Vinícius - 27011 - DC - Deferido

Dra Bruna Tiezzi - 20999 - PODE - Deferido

Dra Giselda Bomfim - 44522 - UNIÃO - Deferido

Dra Libânia - 55600 - PSD - Deferido

Dra Ligia Soldá - 22120 - PL - Deferido

Dra Maria Nair - 40400 - PSB - Deferido

Dra Marisa Gobbo - 45333 - PSDB - Deferido

Dra Salpi - 44789 - UNIÃO - Deferido

Dra Simone Neri - 20007 - PODE - Deferido

Dra Wal Torres - 55111 - PSD - Deferido

Dra.vani - 27000 - DC - Deferido

Drag Tiffany - 23024 - CIDADANIA - Deferido

Ederson Siqueira - 15015 - MDB - Deferido

Edislei Ajax - 18000 - REDE - Deferido

Eduardo Duarte - 44111 - UNIÃO - Deferido

Elânia Silva - 55144 - PSD - Deferido

Elias Bitencourt - 77133 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Elias Romão - 77757 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eliete Marques - 70313 - AVANTE - Deferido

Eliseu Champion - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Elsa Oliveira - 20180 - PODE - Deferido

Elvis Lenon - 25190 - PRD - Deferido

Emerson Osasco - 65123 - PC do B - Deferido

Enoque Luz - 55678 - PSD - Deferido

Erika Mãe Atípica - 70888 - AVANTE - Deferido

Eron Silveira - 12345 - PDT - Deferido

Eugenia Brito - 12012 - PDT - Deferido

Evangelista Alan Júlio - 27007 - DC - Deferido

Ezequiel Naftaly - 45111 - PSDB - Deferido

Fabi da Ótica - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabio Chirinhan - 25100 - PRD - Deferido

Fabio Fiscal do Povo - 36036 - AGIR - Deferido

Fabio Nascimento - 45300 - PSDB - Deferido

Fábio Resende - 50005 - PSOL - Deferido

Fabio Souza - 15678 - MDB - Deferido

Fatiminha - 45473 - PSDB - Deferido

Felipe Fisioterapeuta - 20190 - PODE - Deferido

Fernanda Nicola - 77611 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fernanda Zachi - 40111 - PSB - Deferido

Fernando Entrega - 18018 - REDE - Deferido

Fernando Nerger - 27777 - DC - Pendente de Julgamento

Flor da Padaria - 20789 - PODE - Deferido

Francis Pontes - 55253 - PSD - Deferido

Gabriel Saúde - 36123 - AGIR - Deferido

Gabriel Yoshi - 22777 - PL - Deferido

Gc Gargantini - 15176 - MDB - Deferido

Geremias do Projeto Pasmaa - 30022 - NOVO - Deferido

Germano - 40051 - PSB - Deferido

Geselia Santos - 36332 - AGIR - Deferido

Getulio da Padaria - 36666 - AGIR - Deferido

Gicelia Bitencourt - 65000 - PC do B - Deferido

Gigante - 44555 - UNIÃO - Deferido

Gil da Reciclagem Filho do Bil - 36111 - AGIR - Deferido

Gileno Santos - 15011 - MDB - Deferido

Gordinho Palmeirense - 25125 - PRD - Deferido

Graça de Lima - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Guedes - 40234 - PSB - Deferido

Guiga - 70123 - AVANTE - Deferido

Guilherme Prado - 25025 - PRD - Deferido

Hamilton Bastoge - 11999 - PP - Deferido

Heber do Juntoz - 13713 - PT - Deferido

Helder Oliveira - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Igor Avança Osasco - 15035 - MDB - Deferido

Igor Simões - 12666 - PDT - Deferido

Indio Revelação - 77450 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Irmão Eliseu - 36777 - AGIR - Deferido

Israel Parreira - 30444 - NOVO - Deferido

Ivan Bananeiro - 12456 - PDT - Deferido

Ivani Miranda - 70077 - AVANTE - Deferido

Ivanildo Eventos - 55400 - PSD - Deferido

Izabel das Mulheres Em Açao - 25111 - PRD - Deferido

Jack Guimaraes - 15123 - MDB - Deferido

Jackson Oliveira - 22011 - PL - Deferido

Jacy da Avama - 25222 - PRD - Deferido

Jailson - 11500 - PP - Deferido

Jailson da Luz - 13610 - PT - Deferido

Jailton Filho do Pastor Edison - 55777 - PSD - Deferido

Jair do Açougue - 30967 - NOVO - Deferido

Jairo Marinho - 11222 - PP - Deferido

Janete Fitness - 70277 - AVANTE - Deferido

Janete Silva - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Janicelma Figurino - 18789 - REDE - Deferido

Jefferson Arquiteto - 50123 - PSOL - Deferido

Jeniffer Lucena - 70900 - AVANTE - Deferido

Jéssica Pais - 77180 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jessica Scapin - 40123 - PSB - Deferido

João Carlos Cazé - 27190 - DC - Deferido

João do Uber - 18100 - REDE - Deferido

João Gois - 13666 - PT - Deferido

João Valente - 30555 - NOVO - Deferido

Joaquim Alemão - 20123 - PODE - Deferido

Jornalista Gil Rogers - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Josiane Doces - 18505 - REDE - Deferido

Josias da Juco - 55655 - PSD - Deferido

Josué do Churros - 30150 - NOVO - Deferido

Jownathan da Saúde - 12369 - PDT - Deferido

Juliana da Pizzaria - 28000 - PRTB - Deferido

Juliana e Ativoz - 50000 - PSOL - Deferido

Julião - 40021 - PSB - Deferido

Júlio Amendoim - 27888 - DC - Deferido

Juninho do Buggy - 70001 - AVANTE - Deferido

Juninho Martins - 36500 - AGIR - Deferido

Kaique Marques - 36136 - AGIR - Deferido

Karen Gentil - 55025 - PSD - Deferido

Katia Cilene - 15771 - MDB - Deferido

Kell Bombeiro - 36193 - AGIR - Deferido

Laércio Mendonça - 12100 - PDT - Deferido

Laisla Make - 18444 - REDE - Renúncia

Lau Alencar Filho - 55555 - PSD - Deferido

Levi Nantess - 12333 - PDT - Deferido

Lídia Valquíria - 11244 - PP - Deferido

Lima do Depósito - 40789 - PSB - Deferido

Lita da Comunidade - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Livia Gabrielli - 22622 - PL - Deferido

Lo Lindoso - 30300 - NOVO - Deferido

Lu do Trailer - 12248 - PDT - Deferido

Lucas Motta - 18013 - REDE - Renúncia

Lucia da Saude - 20661 - PODE - Deferido

Luciano Gideão - 18181 - REDE - Deferido

Luiz dos Anjos - 25110 - PRD - Deferido

Luiz Garcia da Locadora - 44888 - UNIÃO - Deferido

Luiza do Munhoz - 11636 - PP - Deferido

Magareth do Primeiro de Maio - 70021 - AVANTE - Deferido

Magna dos Paletes - 11777 - PP - Deferido

Manu Velez - 10003 - REPUBLICANOS - Deferido

Mara Rocha - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Mara Soares - 30123 - NOVO - Deferido

Marcela Lopes - 22721 - PL - Deferido

Marcelo Hanada - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo Marques - 12111 - PDT - Deferido

Marcio da Lan - 20000 - PODE - Deferido

Marcio Siqueira - 70007 - AVANTE - Deferido

Marcos Alemao Luvizotto - 15044 - MDB - Deferido

Mariah Ribeiroo - 30333 - NOVO - Deferido

Marisa Elizabeth - 12123 - PDT - Deferido

Mariza Rangon - 50050 - PSOL - Deferido

Marquinho de Oz - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marta Caravanista - 28100 - PRTB - Deferido

Marta do Piratininga - 27881 - DC - Deferido

Marta Matos - 36554 - AGIR - Deferido

Mauricio Spedaletti - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mauro Carvalho - 28038 - PRTB - Deferido

Mazzinho - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Mestre Wagner - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Michel da Ótica - 27001 - DC - Renúncia

Michel Figueredo - 45123 - PSDB - Deferido

Michelle Fradique - 30014 - NOVO - Deferido

Michelle Quinhoneiro - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Mika Oliveira - 44600 - UNIÃO - Deferido

Miko - 27999 - DC - Deferido

Ministro Mateus - 27300 - DC - Deferido

Mirian Lombas - 77324 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Missionaria Cida - 15091 - MDB - Deferido

Missionaria Cilene - 15121 - MDB - Deferido

Mizael da Silva - 36200 - AGIR - Deferido

Mortandela - 12222 - PDT - Deferido

Naldo do Posto - 40321 - PSB - Deferido

Nascimento - 30222 - NOVO - Deferido

Nego Ernesto - 70190 - AVANTE - Deferido

Nei Martins - 20363 - PODE - Deferido

Neia Bueno - 45700 - PSDB - Deferido

Nelson Muleta Neles - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nenê da Barbearia - 27100 - DC - Deferido

Neném do São Cristovão - 27183 - DC - Deferido

Nestor do Algodão Doce - 45000 - PSDB - Deferido

Neta Julião - 44444 - UNIÃO - Deferido

Nete Passo - 70234 - AVANTE - Deferido

Neusa Mattos - 25250 - PRD - Deferido

Ni do Portal Filho do Fiapo - 13333 - PT - Deferido

Nina Fiel - 40777 - PSB - Deferido

Odair - 11013 - PP - Deferido

Odilon Neto - 22153 - PL - Deferido

Oliveira - 11400 - PP - Deferido

Omar Chouman - 45045 - PSDB - Deferido

Osmar Guedes - 25777 - PRD - Deferido

Osvaldo Cardoso - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Osvaldo Souza - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pamela Quintrel - 18300 - REDE - Deferido

Pastor Diego Costa - 30200 - NOVO - Deferido

Pastor Edson Batista - 25020 - PRD - Deferido

Pastor Flavio - 25444 - PRD - Deferido

Pastor Paulo Crepaldi - 15673 - MDB - Deferido

Pastora Beliza - 22224 - PL - Deferido

Pastora Cristiane Celegato - 36100 - AGIR - Deferido

Pastora Rosângela Santos - 27771 - DC - Deferido

Patricia Gonzalez - 55055 - PSD - Deferido

Paulinho do Pagode - 70020 - AVANTE - Deferido

Paulinho Gogó - 11722 - PP - Deferido

Paulinho Sambaderua - 20200 - PODE - Deferido

Paulla Abreu - 12020 - PDT - Deferido

Paulo Junior - 25555 - PRD - Deferido

Paulo Perfume - 45888 - PSDB - Deferido

Pedrão - 70777 - AVANTE - Deferido

Pedrinho Cantagessi - 44544 - UNIÃO - Deferido

Pedro Henrique Barroso - 45555 - PSDB - Deferido

Pedro Pepê - 70333 - AVANTE - Deferido

Pelé da Candida - 20610 - PODE - Deferido

Pelezinha - 45645 - PSDB - Deferido

Personal Anderson - 45789 - PSDB - Deferido

Pr Jefersom Souza - 77144 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Preta Jay - 44777 - UNIÃO - Deferido

Preta Verginio - 25634 - PRD - Deferido

Priscila de Oliveira - 22122 - PL - Deferido

Prof Ana Negrão - 30000 - NOVO - Deferido

Prof Andre Lima - 22500 - PL - Deferido

Prof Eduardodias Juntos Por Oz - 13933 - PT - Deferido

Prof Elisângela Calmon - 13131 - PT - Deferido

Prof Gislene Lima - 13000 - PT - Deferido

Prof. Osvaldinho - 44077 - UNIÃO - Deferido

Prof. Pedro - 50555 - PSOL - Deferido

Prof.° Caio Galman - 50950 - PSOL - Deferido

Profa Marta Barreto - 40345 - PSB - Deferido

Professor Antonio Carlos - 40240 - PSB - Deferido

Professor Candal - 55000 - PSD - Deferido

Professor Marcos Breda - 43888 - PV - Deferido

Professora Graça - 22058 - PL - Deferido

Professora Lilian - 11123 - PP - Deferido

Professora Luana - 13222 - PT - Deferido

Professora Mazé Favarão - 13650 - PT - Deferido com recurso

Professora Rosa - 28111 - PRTB - Deferido

Professora Tereza - 40140 - PSB - Deferido

Rafa Cavalcante - 30091 - NOVO - Deferido

Raimunda Roldão Rai - 12122 - PDT - Deferido

Raisa Alves - 43123 - PV - Deferido

Ralfi Silva - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Raphael Ganem - 45444 - PSDB - Deferido

Raul Santos - 15173 - MDB - Deferido

Ré do Terra Nossa - 25700 - PRD - Deferido

Reiki Costa - 28016 - PRTB - Deferido

Reinaldo Mota - 10577 - REPUBLICANOS - Deferido

Renata Monteiro - 70180 - AVANTE - Deferido

Renatinhos Bar - 15005 - MDB - Deferido

Renato Assaf - 25200 - PRD - Deferido

Ricardo Gaspar - 27555 - DC - Deferido

Ricardo Silva - 20321 - PODE - Deferido

Roberto Trapp - 13777 - PT - Deferido

Rodolfo Cara - 20100 - PODE - Deferido

Rodrigo Digo - 44123 - UNIÃO - Deferido

Rodrigo Gansinho - 22000 - PL - Deferido

Rodrigo Lima - 22123 - PL - Deferido

Roger Marques - 15222 - MDB - Deferido

Rogerio Guedes - 44300 - UNIÃO - Deferido

Romildo Alves - 11555 - PP - Deferido

Romulo Bispo - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Ronaldo Muringa - 40800 - PSB - Deferido

Ronaldo Ribeiro - 40017 - PSB - Deferido

Rosangela Evangelista - 44234 - UNIÃO - Deferido

Rose Cadeirante - 15177 - MDB - Deferido

Rose da Van Branca - 15880 - MDB - Deferido

Roseli DI Flávio - 25000 - PRD - Deferido

Rosemeire Martins - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ruberlon Belao - 15999 - MDB - Deferido

Sagat Kof - 11321 - PP - Deferido

Salomao Jr - 23999 - CIDADANIA - Deferido

Sandra do Nil do Laboratorio - 11135 - PP - Deferido

Sandra do Transporte - 10227 - REPUBLICANOS - Deferido

Sandra Keila - 44800 - UNIÃO - Deferido

Sargento Adnir - 55190 - PSD - Deferido

Sebastião das Lâmpadas - 13310 - PT - Deferido

Selma Cardoso - 10153 - REPUBLICANOS - Deferido

Sergio Fontellas - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Sheila Araújo - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Shirley do Bar - 27005 - DC - Deferido

Sidney da Farmacia - 36245 - AGIR - Deferido

Sidney Varela - 22222 - PL - Deferido

Silvana Amaral - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Silvanio Cabeleireiro - 12212 - PDT - Deferido

Silvio Lopes - 20121 - PODE - Deferido

Simone Lopes - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Simone Soares - 55157 - PSD - Deferido

Sol Cabeleireira - 12888 - PDT - Deferido

Sol do Apoio - 23555 - CIDADANIA - Deferido

Solange da Panoramica - 44171 - UNIÃO - Deferido

Stephane Rossi - 22022 - PL - Deferido

Tadeu Neves - 20777 - PODE - Deferido

Tamires Tranças - 27357 - DC - Deferido

Tata do B.a - 28123 - PRTB - Deferido

Taty Anjo - 40888 - PSB - Deferido

Tavares do Restaurante - 44140 - UNIÃO - Deferido

Tavares Lima - 27110 - DC - Deferido

Tenório Baterias - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Thiago da Locadora - 25123 - PRD - Deferido

Tiago Borges - 30010 - NOVO - Deferido

Tiago Oliveira - 70789 - AVANTE - Deferido

Tinha DI Ferreira - 20042 - PODE - Deferido

Tom da Serventina - 30111 - NOVO - Deferido

Toninho do Copromo - 11644 - PP - Deferido

Toninho Olavo - 22550 - PL - Deferido

Toninho Pissinatti - 70170 - AVANTE - Deferido

Toniolo - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Valdir Roque - 13007 - PT - Deferido

Valdomiro Ventura - 20500 - PODE - Deferido

Valter Queiroz - 50500 - PSOL - Deferido

Vando Gildo do Virus do Amor - 40222 - PSB - Deferido

Vanessa Aliança - 18180 - REDE - Deferido

Vitor Produtos - 27500 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Vivian Renolphi - 55999 - PSD - Deferido

Votan - 10020 - REPUBLICANOS - Deferido

Wallace Guilherme - 27027 - DC - Deferido

Wallas Barreto - 30400 - NOVO - Deferido

Wellington Testa - 13013 - PT - Deferido

Wilians da Farmácia - 12633 - PDT - Deferido

Will Osasco - 25033 - PRD - Deferido

Willian Meu Querido - 70000 - AVANTE - Deferido

Wilson Barba - 13900 - PT - Deferido

Yago Camas - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Zé Carlos do Santa Maria - 44220 - UNIÃO - Deferido

Zé Maria - 28888 - PRTB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Zinho - 22888 - PL - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h19.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Você poderá acompanhar no UOL a apuração das Eleições 2024.