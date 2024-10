Udinese bate Lecce e assume vice-liderança provisória da Série A

TRIESTE, 5 OUT (ANSA) - A Udinese venceu o Lecce, por 1 a 0, neste sábado (5) para assumir provisoriamente a segunda posição da tabela da Série A do Campeonato Italiano.

O gol foi marcado pelo lateral-esquerdo do Zimbábue, Jordan Zemura, aos 35 minutos da etapa final.

Com a vitória, equipe comandada pelo alemão Kosta Runjaic chega a 13 pontos em sete jogos, três atrás do Napoli, que lidera a competição com 16.

Entretanto, a Juventus, com 12 pontos, e Inter, Milan e Torino, com 11, ainda podem ultrapassar os friuliani se vencerem seus próximos jogos. Hoje, a Inter enfrenta o Torino no San Siro.

Já amanhã (6), a Velha Senhora receberá o 16º colocado Cagliari, enquanto o Milan viaja para a Fiorentina. (ANSA).

