Entre dream pop e nu jazz, Coca Puma renova a cena electro europeia

A italiana Coca Puma é considerada pela crítica musical europeia como uma das grandes revelações da cena electro em 2024. Seu primeiro álbum, "Panorama Olivia", é um interessante terreno de experimentações, regado à muita delicadeza e poesia.

Lançado no primeiro semestre deste ano, o disco conta com dez faixas que transitam entre o dream pop e o nu jazz. Entre elas, "Cuomo Vuoi", que destacamos nesta edição do Balada Musical.

A viagem cinematográfica que Coca Puma propõe por meio de suas canções, interpretadas em italiano, são prova também de seu interesse pela relação entre som e imagem. Não por acaso, ela assina a trilha sonora do longa italiano "Quasi a Casa", da diretora Carolina Pavone, que estreou recentemente, no Festival de Veneza.

Fruto da sensibilidade desta jovem artista italiana, o primeiro trabalho é intimista e revelador desse novo talento. Ao mesmo tempo, traça uma conexão com a música contemporânea, com sonoridades e bandas da cena indie rock, tais como Tame Impala, King Krule e Men I Trust, referências importantes para a Coca Puma.

