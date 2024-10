Pesquisas: Saadi lidera em Campinas, mas há chance de 2º turno com Tourinho

Campinas tem chances de segundo turno, de acordo com pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado (5). Dário Saadi (Republicanos), candidato à reeleição, lidera os levantamentos, seguido pelo deputado federal Pedro Tourinho (PT).

O que aconteceu

Duas pesquisas saíram neste sábado (5): Quaest e AtlasIntel. Leia as metodologias no final deste texto.

Na Quaest, Saadi lidera com vantagem. O candidato do Republicanos tem 59% dos votos válidos, o que lhe daria vitória ainda no primeiro turno. Na AtlasIntel, porém, ele aparece com 40,2%.

Pedro Tourinho vem na sequência. Ele tem 27% dos votos válidos na Quaest e 34,9% na AtlasIntel —considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, está empatado tecnicamente com Saadi.

Rafa Zimbaldi (Cidadania) é o terceiro colocado. O deputado estadual tem 13% dos votos válidos na Quaest e 16,9% na AtlasIntel.

Veja os números de intenção de voto válidos na Quaest

Dário Saadi (Republicanos): 59%

Pedro Tourinho (PT): 27%

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 13%

Wilson Matos (Novo): 1%

Angelina Dias (PCO): 0%

Veja os números de intenção de voto válidos da AtlasIntel

Dário Saadi (Republicanos): 40,2%

Pedro Tourinho (PT): 34,9%

Rafa Zimbaldi (Cidadania): 16,9%

Wilson Matos (Novo): 6,2%

Angelina Dias (PCO): 1,9%

Votos válidos Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Entenda a metodologia das pesquisas

A Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre os dias 4 e 5 de outubro. A pesquisa foi contratada pela EPTV, afiliada da TV Globo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01072/2024.

A AtlasIntel entrevistou 825 eleitores entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A pesquisa foi feita com eleitores pela internet, durante a rotina de utilização de smartphones, tablets, laptops ou PCs e tem grau de confiança de 95%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-01786/2024.